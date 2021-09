Kmalu v dogradnjo kolesarske povezave Črnomelj - Kanižarica

13.9.2021 | 13:45

Današnji podpis pogodbe (foto: Občina Črnomelj)

Črnomelj - Črnomaljski župan Andrej Kavšek in direktor podjetja TGH Stjepan Jarnević sta danes podpisala pogodbo o dograditvi Regionalne kolesarske povezave Črnomelj - Kanižarica v vrednosti 879.607 evrov. Dela se bodo, kot sporočajo iz občine, začela še v tem mesecu, zaključila pa, zaradi nove turistične sezone in povečanega prometa v smeri proti mejnemu prehodu Vinica, najkasneje do konca junija 2022.

Z naložbo se bo enostranska dvosmerna kolesarska steza ob obvoznici Črnomelj (z odsekoma 2 in 3) podaljšala za 615 metrov do križišča v Kanižarici, kjer bodo urejeni prehodi za kolesarje in speljana dvostranska kolesarska steza še 80 metrvo iz križišča v smeri proti Blatniku in za avtobusno postajališče v smeri proti Vinici. Hkrati bo dograjena razsvetljava dvosmerne kolesarske steze in dodatni pločnik ob športnem igrišču v Kanižarici.

»Želimo zagotoviti boljše pogoje za kolesarjenje, še posebej med večjimi zaposlitvenimi središči, kot sta poslovni coni Akrapovič - Polycom - Livar in TRIS Kanižarica ter večjima stanovanjskima območjema Črnomelj - Čardak in Kanižarica. Kolesarska povezava bo služila tudi rekreativnim kolesarjem in otrokom, ki bodo po njeni dograditvi še bolj varno kolesarili med naseljema Črnomelj in Kanižarica, kjer je promet najgostejši,« je ob podpisu povedal župan Andrej Kavšek.

Vrednost celotnega projekta je ocenjena na 940.435 evrov (skupaj z odkupi zemljišč in izdelavo projektne dokumentacije), od tega naj bi občina na podlagi odločitve o podpori Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko od Kohezijskega sklada Evropske unije pridobila 400 tisočakov (42 %), iz državnega proračuna pa dodatnih 100 tisočakov (11%). V občinskem proračunu je za projekt v letih 2021 in 2022 zagotovljena razlika, 440.435 evrov (47%). Sofinancerska pogodba med Ministrstvom za infrastrukturo in občino bo podpisana v kratkem, še sporočajo iz Črnomlja.

M. K.