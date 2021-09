Dolenjske policiste konec tedna zaposlovali vinjeni vozniki

13.9.2021 | 14:15

Simbolna slika (foto: arhiv; PU NM)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 10. 9. in 13 9. intervenirali v 208 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 829 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci hudo poškodovali, štiri prometne nesreče z lažjimi telesnimi poškodbami in 29 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila štirim kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 45. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, zatajitev, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitev signalno varnostnih naprav, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, kurjenja v naravnem okolju in nezakonitih prehodov državne meje.

Nekaj podrobnosti: ...

Hudo poškodovana 13-letna peška

Sevniški policisti so bili v petek okoli 16. ure obveščeni o nesreči z udeležbo peške peške v Sevnici. Ugotovili so, da je 76-letni voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v 13-letno peško, ki je prečkala cesto. Huje poškodovano peško so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zoper povzročitelja nesreče bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Nesreči povzročila kolesarja - eden s slušalkami v ušesih, drugi z alkoholom v krvi



O prometni nesreči na cesti med Gradacem in Krasincem so bili metliški policisti obveščeni v petek nekaj po 16. uri. 24-letni kolesar je vozil v smeri proti Gradacu, ko je iz nasprotne smeri pripeljal 73-letni voznik osebnega avtomobila. Ta naj bi opazil, da je kolesar vozil po sredini vozišča, pospeševal in ga s pogledom, usmerjenim v tla ni opazil. Voznik se je umikal na skrajni desni rob vozišča, večkrat potrobil in ustavil vozilo, kolesar, ki je imel na ušesih nameščene slušalke, pa je nadaljeval vožnjo, trčil v avtomobil, padel in se lažje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

O padcu kolesarja so bili sinoči okoli 18. ure obveščeni tudi trebanjski policisti. Ugotovili so, da je 35-letni moški kolesaril po lokalni cesti med Iglenikom in Mrzlo Lužo, zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad kolesom in padel. Kolesar, ki se je v nesreči lažje poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,96 miligrama alkohola (2 g/kg). O kršitvah cestno prometnih predpisov bodo policisti z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V nesreči na avtocesti huje poškodovan potnik

V soboto okoli 15.30 se je zgodila prometna nesreča v križišču, na izvozu z avtoceste Novo mesto - vzhod. Povzročila jo je 30-letna voznica osebnega avtomobila iz Nizozemske, ki je zaradi izsiljevanja prednosti trčila v avtomobil 32-letnega voznika. Huje poškodovanega potnika v vozilu povzročiteljice so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zoper voznico so podali kazensko ovadbo.

Povzročitelju nesreče zasegli avtomobil

Policisti PP Sevnica so bili v petek nekaj po 14. uri obveščeni o prometni nesreči v Sevnici. Po prvih ugotovitvah je 40-letni voznik osebnega avtomobila zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki je ustavil pred njim. Povzročitelja, ki se je v nesreči lažje poškodoval, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,23 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Povzročitelj nesreče s 3,1 promila alkohola

O prometni nesreči na območju Mirne so bili trebanjski policisti obveščeni v petek nekaj po 15. uri. 46-letni voznik osebnega avtomobila je izgubil oblast nad vozilom in trčil v kamnito ograjo mostu. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 1,52 miligrama alkohola. Med postopkom so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem ni bilo registrskih tablic. Ford focus so mu zasegli in o številnih kršitvah, za katere je predvidena globa v višini 2.820 evrov, z odbolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pod vplivom alkohola tudi motorist

Črnomaljski policisti so bili v soboto nekaj pred 21. uro obveščeni o prometni nesreči na območju Vrčic. 31-letni motorist je ob prehitevanju treh vozil izgubil oblast nad vozilom, zapeljal preko levega roba vozišča, padel in se lažje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so ugotovili, da jevozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,34 miligrama alkohola.

Kršitelj z 2,8 promila alkohola

Policisti PP Šentjernej so med kontrolo prometa v okolici Šentjerneja včeraj ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Zoper 46-letnega kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,33 miligrama alkohola, bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Vlomi in tatvine

Iz hleva v Zameškem je v noči na petek nekdo odpeljal tele in lastnika oškodoval za okoli 500 evrov.

V noči na petek je na Gubčevi ulici v Brežicah neznanec z dvorišča stanovanjske hiše odpeljal osebni avtomobil Renault clio, črne barve, registrskih oznak KK FN-320. Avtomobil je bil odklenjen, v njem pa kontaktni ključi vozila.

V petek dopoldne je nekdo z dvorišča stanovanjske hiše na območju Medvedjeka ukradel kmetijski traktor znamke Zetor 72, rdeče barve, registrskih oznak NM J6-04.

V Prelesju na območju Šentruperta je v noči na petek nekdo z neregistriranega osebnega avtomobila ukradel katalizator.

V Žabji vasi v Novem mestu je v noči na soboto nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V noči na soboto je na Dvoru neznanec skozi vrata vlomil v dva lokala in ukradel menjalni denar. Policisti okoliščine še preiskujejo.

Na parkirnem prostoru v Trebelnem je v noči na soboto nekdo vlomil v osebni avtomobil in izmaknil denar ter štiri bančne kartice. S tremi karticami je storilec opravil dvig denarja na bankomatu in lastnico oškodoval za okoli 1500 evrov. Kasneje je bilo ugotovljeno, da je bilo vlomljeno še v drugi parkiran avtomobil, iz katerega pa storilec ni ničesar odnesel.

V Šmalčji vasi na območju PP Šentjernej so v noči na soboto neznanci vlomili v ograjen skladiščni prostor in ukradli okoli 600 kg odpadnih kovinskih izdelkov.

V Dolenjem Kamenju na območju PP Novo mesto je v noči na soboto nekdo vlomil v nenaseljeno hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel.

Z dvorišča stanovanjske hiše v Jesenicah na območju Brežic je med 6. 9. in 11. 9. neznanec ukradel žensko treking kolo znamke Balance 7000 srebrno oranžne barve.

Na Čatežu na območju PP Trebnje je v soboto okoli 21.30 nekdo na parkirnem

prostoru vlomil dva avtomobila in ukradel okoli 600 evrov.

V Češči vasi je včeraj popoldne neznanec vlomil v osebni avtomobil in iz

denarnice izmaknil okoli 40 evrov.

Nezakoniti prehodi državne meje

Policisti so med 10. 9. in 13. 9. na območju Preloke, Žuničev in Črnomlja (PP Črnomelj) izsledili in prijeli 24 državljanov Afganistana, tri državljane Irana in državljana Gambije in na območju Dobove ter Čateža ob Savi in Dvorc (PP Brežice) 12 državljanov Irana.

M. K.