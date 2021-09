Občina Brežice kandidira za naziv Evropsko mesto športa 2022

13.9.2021 | 17:30

Današnja novinarska konferenca (foto: Občina Brežice)

Brežice - Občina Brežice je vložila kandidaturo Brežic za naziv Evropsko mesto športa leta 2022. Naziv, ki ne prinaša denarnih ugodnosti, omogoča, da s promocijo športne vadbe in športnega turizma v domovini in tujini dosežejo zastavljene cilje in razvoj. Podeljuje ga Evropska zveza prestolnic in mest športa, ki omogoča kandidaturo v treh kategorijah.

Po podatkih brežiške občine gre za kategorije prestolnica športa, mesto športa ali skupnost športa.

Občina Brežice kandidira v kategoriji, pri kateri je merilo število prebivalcev. Pridobivanje naziva poteka v več korakih, ključni korak pa je oddaja kandidature za naziv v obliki dokumenta, ki mora vključevati različne podatke s področja športa.

Gre za opis mestne športne infrastrukture, načina izvajanja športnih programov, opis strategije razvoja športa, dela z invalidi, s starejšimi in drugimi na področju športa. Navedli so še opis športnega turizma, tovrstnih prireditev in predloga programa ter promocijskih dejavnosti v letu pridobitve naziva. Navesti morajo še dodatne prednosti in ugodnosti športne vadbe za občane, so dodali na brežiški občini.

V Brežicah se sicer te dni že mudijo delegati komisije omenjene zveze, naslednji korak pri prijavi pa bo srečanje s predstavniki športa in športnega turizma, skrben pregled športne infrastrukture in pogojev za športne dejavnosti v občini.

Vseh sedem ciljev je zapisanih v kandidaturi:

1 - aktivacija občanov in povečanje športno aktivnih občanov iz 35 % na 45 %;

2 - zagotavljanje optimalnih pogojev za športno-rekreativno udejstvovanje za vse generacije;

3 - zagotavljanje primerne športne infrastrukture na podeželju in zagotovitev redne športne vadbe;

4 - zagotavljanje dostopnosti in skladnosti z zeleno mobilnostjo;

5 - povezovanje zdravstvenih organizacij s športnimi društvi/klubi in aktivnostmi – »vadba za zdravje, vadba na recept«;

6 - vzpostavitev oziroma razširitev dostopne športne infrastrukture, razširitev in prilagoditev dostopnih športnih programov za gibalno ovirane osebe in invalide;

7 - uvedba dodatne ure športne vzgoje v osnovne in srednje šole v občini.

Na današnji novinarski konferenci, namenjeni predstavitvi kandidature, je svoje vtise povzel generalni sekretar ASEC Europe Hugo Alonso: »Zelo sem navdušen nad bogastvom voda v občini, zelo pomembna je tudi športna infrastruktura in politika razvoja športa. (Občina Brežice) ima več kot 100 objektov športne infrastrukture in številne programe športa. Pomembnih je tudi sedem ciljev občine t. i. veličastnih sedem, ki jih želi občina izpolniti v naslednjih petih letih. In to je bistvo pridobitve naziva Evropsko mesto športa – motivacija za doseganja novih ciljev na področju športa. Ponosen sem na to kandidaturo.«

Glavno vodilo brežiške kandidature je Brežice - mesto športa za vse generacije, s pridobitvijo naziva Evropsko mesto športa in dejavnostmi, ki jih načrtujejo za prihodnje leto, pa želijo okrepiti promocijo dejavnega življenjskega sloga za vse generacije v vsej občini. Predstaviti se želijo tudi kot športu in njegovemu razvoju naklonjeno območje.

Občina Brežice se je po besedah župana Ivana Molana odločila za kandidaturo na podlagi številnih argumentov, od dosežkov športnikov do rednih vlaganj občine v športno infrastrukturo in športne programe.

Naziv Evropsko mesto športa 2022 po njegovem predstavlja priložnost za promocijo. Prinaša tudi spodbudo in priznanje prostovoljcem, ki na Brežiškem delujejo na tem področju. Naziv naj bi omogočil tudi okrepitev športnih naložb, zasebna področna vlaganja in nadaljnji razvoj tako občinskega športa kot turizma, je še dejal Molan.

M. K.