Upajo, da se z abonmaji vračajo v normalo

13.9.2021 | 19:00

Abonmajsko sezono Kulturnega centra Janeza Trdine sta predstavila Matevž Novak in Saša Šepec. (foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V Kulturnem centru Janeza Trdine so danes po enoletnem premoru začeli vpisovati abonmaje, na novinarski konferenci, ki so jo pripravili ob tej priložnosti, pa so izrazili upanje, da jih bodo lahko tudi v celoti izpeljali vsaj približno tako, kot so si to zamislili.

Potem ko Kulturni center Janeza Trdine lani zaradi epidemioloških omejitev in prepovedi kulturnih prireditev ni izpeljal svojega abonmajskega programa, so letos pripravili tri abonmaje - gledališkega, ki so ga poimenovali Grumov, glasbenega oziroma Kozinovega in otroškega oziroma Mojčinega, odpovedali pa so se glasbeno-gledališkemu Trdinovemu in Novomeškemu abonmaju, v okviru katerega so več let dajali priložnost kulturnim skupinam in društvom iz lokalnega okolja.

Kot je na novinarski konferenci povedala vodja gledališkega programa Saša Šepec, se s sedmimi gledališkimi predstavami v okviru Grumovega abonmaja vračajo v normalo. »Vse izbrane predstave sodijo v programe poklicnih gledališč, to je Mestnega gledališča ljubljanskega, Slovenskega mladinskega gledališča, Slovenskega stalnega gledališča iz Trsta, Slovenskega ljudskega gledališča iz Celja, Prešernovega gledališča Kranj in Mini teatra.« Med sedmimi predstavami je Šepčeva posebej izpostavila predstavo domačina Nejca Gazvode Jazz, ki ga bo na novomeški oder tudi v njegovi režiji postavilo Mestno gledališče ljubljansko, igrala pa bosta Ajda Smrekar in Sebastian Cavazza.

Kozinov abonma je namesto odsotne Liljane Jantol Weber, ki ga je sestavila, predstavil koordinator za kulturo Zavoda Novo mesto Matevž Novak. Glasbeni abonma to sezono vsebuje pet koncertov, tri jesenske in dva pomladanska. Prvi koncert bo 23. oktobra Ta citira (citira je rezijanski izraz za violino), na katerem bo priredbe slovenskih ljudskih pesmi novomeškega skladatelja Marijana Dovića izvedel Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem skupaj s Slovenskim improvizacijskim kvartetom, v katerem violino in kitaro igra prav Dović skupaj z violinistoma Matijo Krečičem in Petrom Ugrinom, ki bo tokrat v rokah držal violo, in čelistom Kristijanom Kranjčanom. Poleg Dovića bo na odru to sezono stal tudi Matevž Novak, ki se bo kot dirigent s svojim Pihalnim orkestrom Krka predstavil s programom, s katerim bo nekaj dni pozneje nastopil na evropskem tekmovanju pihalnih orkestrov v Franciji.

Otroški Mojčin abonma vsebuje osem predstav. »Začeli bomo s krajšimi, najmlajšim namenjenimi predstavami, ki se bodo proti koncu sezone, ko bo imelo naše najmlajše občinstvo že nekoliko več gledališke kondicije, podaljšale in postale zahtevnejše. Potrudili se bomo, da bomo predstave umestili v četrtke, kot so starši navajeni, a se nam je, žal, zalomilo že pri prvi predstavi. Ritmično škatlaste pravljice, ki sta jih po motivih ljudskih pravljic pripravila in jih bosta v tudi odigrala Murat in Jose, bodo v sredo, 20. oktobra,« je na novinarski konferenci povedala Saša Šepec in dodala, da v primerjavi z leti pred epidemijo pričakujejo nekoliko manj abonentov, jih je pa letos zelo presenetilo veliko zanimanje za dogodke v okviru programa Kulturno umetniške vzgoje, saj je število prijavljenih že preseglo rekordno število 19.000, kolikor se je na tribuni Trdinove dvorane zvrstilo učencev in dijakov pred desetletjem, vpis pa so napovedale še nekatere šole, ki s prijavo še čakajo zaradi nepredvidljivosti protiepidemijskih ukrepov.

I. V.