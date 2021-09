FOTO: Novi novomeški škof Andrej Saje slovesno izpovedal vero

14.9.2021 | 08:10

Novi novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje, na levi pa apostolski nuncij nj. eksc. msgr. Jean-Marie Speich

Na desni dosedanji novomeški škof msgr. Andrej Glavan

Mokronoški župnik in dekan Klavdio Peterca

Novo mesto - Verniki novomeške škofije bodo kmalu dobili novega škofa, msgr. dr. Andreja Sajeta. Konec junija ga je na to mesto imenoval papež Frančišek, škofovsko posvečenje pa bo 26. septembra v Mirni Peči, v rodni župniji novega škofa, ki bo nasledil prvega novomeškega škofa msgr. Andreja Glavana.

Včeraj pozno popoldne je msgr. dr. Andrej Saje v novomeški stolnici med slovesnimi večernicami praznika povišanja svetega križa vpričo apostolskega nuncija nj. eksc. msgr. Jean-Marie Speicha ter ob prisotnosti duhovnikov in vernikov izpovedal vero ter obljubil zvestobo papežu in sveti Cerkvi. Molitveno bogoslužje slovesnih večernic z izpovedjo vere je vodil apostolski administrator msgr. Andrej Glavan.

Prihod v cerkev

V pridigi mu je dobrodošlico v imenu vseh duhovnikov izrekel mokronoški župnik in dekan Klavdio Peterca: »Naš novi gospod škof! Dobrodošli med nami! Bog vas živi!«

Peterca je opozoril na pomen škofovske službe, da bo lahko z ljubeznijo zvesto vodil zaupano mu ljudstvo, da bo dober oče in zanesljiv vodnik duhovnikom in vernikom.

Ovce morajo poznati svojega pastirja!

Škofu Andreju Sajetu, novemu pastirju novomeške škofije, je kot vodilo položil na srce naročilo prvega papeža, apostola Petra, ki je škofom dejal, naj pasejo Božjo čredo, naj nanjo pazijo in ji bodo vzor. Škof naj bo pastir po vzoru Dobrega pastirja!

Ker morajo ovce poznati pastirjev glas, je novemu škofu Peterca svetoval, naj rad in pogosto obiskuje svoje vernike, duhovnike in župnije, naj bo rad med ljudmi - a ne samo ob velikih slovesnostih. Verjetno ga vedno ne bodo vsi poslušali in jih bo zanimalo marsikaj drugega, a to naj mu ne vzame poguma.

»Z ognjem Duha boste počasi otajali in ogreli srca ljudi, da bi res »živeli po Duhu« (prim. Rim 8,4). V tem je srčika nove evangelizacije,« je dejal Peterca.

Škof mora tudi hoditi za svojo čredo, da nežno spodbuja slabotne, ki so zaostali in bi lahko zašli in se izgubili.

Peterca je spomnil še, da ima škof palico, ki pa žal ni čarobna. Zato ne more izpolniti vseh želja: ne more dati duhovnika vsem župnijam, ki bi si to želele, tudi ne vsem faranom takega župnika, kot bi si ga oni želeli. Še manj vsem župnikom in kaplanom takih faranov in služb, ki bi si jih oni želeli.

»A skupaj imamo krščansko upanje, da bomo skupaj napredovali v dobrem,« je bil spodbudnih besed Klavdio Peterca.

