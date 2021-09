Na AC trčili trije, toliko tudi ranjenih; ob hiši gorele ciprese

14.9.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 15.39 so na avtocesti A2 med priključkom Kronovo in počivališčem Starine v smeri Ljubljane, občina Novo mesto, trčili dve osebni vozili in tovorno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto dogodka, s tehničnim posegom iz vozila rešili eno osebo, pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanih, odklopili akumulatorja na osebnih vozilih, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in usmerjali promet ob mestu nesreče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so tri poškodovane osebe oskrbeli na kraju in jih odpeljali v novomeško bolnišnico. Dežurni delavci DARS so postavili prometno signalizacijo.

Z vojaškim helikopterjem v UKC

Včeraj ob 18.07 je ekipa Enote helikopterske nujne medicinske pomoči s helikopterjem Slovenske vojske iz Metlike prepeljala poškodovano osebo v UKC Ljubljana.

Ob hiši gorele ciprese

Ob 15.22 so v naselju Vavta vas, občina Straža, ob stanovanjski hiši gorele ciprese. Požar so pogasili gasilci PGD Vavta vas.

Gorele gume

Ob 19.29 so v gozdu pri naselju Vejar, občina Trebnje, gorele odslužene pnevmatike. Gasilci PGD Trebnje in Račje Selo so pogasili požar na površini 30 kvadratnih metrov. Na kraju so bili prisotni policisti.

Gasili podrast in travo

Ob 13.19 so posredovali gasilci PGE Krško pri naselju Jelše v občini Krško, kjer so pogasili podrast in travo na površini 300 kvadratnih metrov ter preprečili širjenje v gozd in na ostale obdelovalne površine.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSOJNIK Izvod Proti Kalu;

- od 10.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLOŠTER 2;

- od 13.00 do 14.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP METLIKA izvod R2 10.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 8.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA, izvod 3. LJUBEN ZGORAJ;

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IRČA VAS, izvod 4;

- od 8.00 do 9.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS STRAŽA, TP RUMANJA VAS, TP BLOKI STRAŽA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RATEŽ;

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAZDRTO;

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽNIK;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRH PRI ŠENTJERNEJU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE;

- od 7.30 do 10.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PODBORŠT;

- od 11.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GLAVARJEVA;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLOBINJEK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Nuklearno naselje, nizkonapetostno omrežje - Kremen med 8. in 13. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Zakot 1 med 8. in 10. uro ter Zakot 2 med 11. in 13. uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Log med 8. in 10. uro ter Log 2 med 11. in 14. uro.

M. K.