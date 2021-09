Krim Mercator iz Novega mesta z dvema točkama

14.9.2021 | 07:50

Foto: ŽRK Krka FB

Novo mesto - Rokometašice novomeške Krke so po sinočnjem dobrem uvodu v tekmo s Krimom na koncu Ljubljančankam morale priznati poraz s 25:40 na tekmi drugega kroga v 1. ženski rokometni ligi.

Tekmo so sicer bolje odprle gostiteljice, ki so si po uspešno izvedeni enajstmetrovki Erin Novak v 12. minuti priigrale kar štiri gole prednosti. A zgodnje vodstvo Dolenjk ni zadoščalo za končni uspeh. Izbranke Uroša Bregarja so strnile vrste in si že do odmora med polčasoma priigrale prednost treh zadetkov (15:12).

V nadaljevanju so Krimovke svojo strelsko formo samo še stopnjevale. V dvomestno vodstvo so prvič prešle v 40. minuti, do konca obračuna pa rokometašicam iz Novega mesta več niso dopustile, da bi se jim približale in po izteku 60. minute slavile zasluženo zmago s 40:25.

V vrstah ljubljanske zasedbe so bile še posebej razpoložene Nataša Ljepoja, Alja Varagić, Tija Gomilar Zickero in Maja Svetik, ki so zbrale po šest doseženih golov. Petra Kramar in Erin Novak sta za domačo zasedbo dosegli po devet zadetkov.

V tretjem krogu prvenstva bodo Novomeščanke prve točke sezone iskale na gostovanju v Zagorju, Krim Mercator pa bo gostil Ptuj.

Gašper Kovač, trener Krke, je po tekmi povedal: "Led je prebit. Vemo kaj je Krim Mercator. Prvi polčas smo igrali zelo v redu in na visoki ravni. Na koncu so prevladale izkušnje tekmic. Poraz bi lahko bil malce nižji, ampak pokazali smo nekaj stvari, na katerih je potrebno graditi. Gremo naprej."

Modra skupina, 2. krog:

- ponedeljek, 13. september:

Krka - Krim Mercator 25:40 (12:15)

- petek, 17, september:

19.00 Trgo ABC Izola - Ptuj

- sobota, 18. september:

19.00 Velenje - Zagorje

19.00 Z'dežele - Mlinotest

19.00 Zelene doline Žalec - Litija

- lestvica:

1. Krim Mercator 2 2 0 0 80:43 4

2. Z'dežele 1 1 0 0 36:21 2

3. Mlinotest Ajdovščina 1 1 0 0 32:23 2

4. Velenje 0 0 0 0 0:0 0

. Zelene doline Žalec 0 0 0 0 0:0 0

. Trgo ABC Izola 0 0 0 0 0:0 0

7. Ptuj 1 0 0 1 23:32 0

8. Krka Novo mesto 1 0 0 1 25:40 0

9. Litija 1 0 0 1 21:36 0

10. Zagorje 1 0 0 1 18:40 0

* Zelena skupina, 1. krog:

- sobota, 18. september:

18.00 Branik Maribor - Vrhnika

18.00 Olimpija - Sava Kranj

20.00 Zvezda Logatec - Ž.U.R.D. Koper

M. K.