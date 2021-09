Na prehodu trčil v 18-letnega pešca; kradli bakrene žlebove in električne pastirje

14.9.2021 | 10:15

Simbolna slika (foto: arhiv)

Policisti PP Krško so bili sinoči nekaj pred 20. uro obveščeni o povoženju pešca na Vidmu. Za nesrečo je odgovoren 72-letni voznik osebnega avtomobila, ki je na prehodu za pešce trčil v 18-letnega pešca, ki je pravilno prečkal cesto. Lažje poškodovanega pešca so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Prometna nesreča pri Uršnih Selih

Včeraj nekaj po 6. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči dveh osebnih avtomobilov med Birčno vasjo in Uršnimi seli. Povzročil jo je 28-letni voznik, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avto, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 61-letna voznica. Voznica in štirje potniki v njenem vozilu so se lažje poškodovali.

Vlomi in tatvine

Med 8. 9. in 13. 9. je na območju Trščine (PP Sevnica) nekdo s strehe počitniške hiše potrgal okoli tri metre bakrenih žlebov in bakrenih cevi.

V kraju Konec na območju PP Novo mesto je med 12. 9. in 13. 9. neznanec s pašnika ukradel dva električna pastirja in dva akumulatorja. Lastnika je oškodoval za okoli 800 evrov.

V naselju Krka na območju PP Novo mesto je včeraj med 7. in 14. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel zlat nakit.

Prijeli Gruzijca, ki sta nezakonito prevažala sedem migrantov

Policisti so na avtocesti ustavili voznika osebnega avtomobila Toyota avris. 33-letni državljan Gruzije in 30-letna sopotnica, prav tako iz Gruzije, sta v vozilu prevažala šest državljanov Pakistana in državljana Afganistana. Državljanoma Gruzije so odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Na območju Adlešičev (PP Črnomelj) pa so policisti izsledili in prijeli 17 državljanov Afganistana, na območju Preloke (PP Črnomelj) pa državljana Gambije.

M. K.