7. Dnevi kočevarske kulture

14.9.2021 | 09:20

Dolenjske Toplice - Kočevarski dnevi ohranjajo spomin na kočevske Nemce in njihovo zgodovino v naših krajih. Že v 14. stoletju so grofje Ortenburžani na obronke roškega pogorja naselili Kočevarje, ki so tam bivali več stoletij.

Dneve kočevarske kulture izmenično gostijo občine Kočevje, Dolenjske Toplice in Semič. Pripravljajo delavnice, predavanja, pohode in slikarske kolonije. Na predlog Zveze kočevarskih organizacij torej poteka prireditev vsako leto v drugi občini nekdanjega jezikovnega otoka Kočevske.

V nedeljo so se tako zaključili že 7. dnevi kočevarske kulture. Program je bil letos nekoliko okrnjen, predvsem zaradi epidemiološkega stanja. Vseeno pa so tokratni organizatorji (Občina DolenjskeToplice in partnerja KUD Dolenjske Toplice in Župnija Poljane) izvedli nekaj dogodkov, s katerimi so sledili svojemu namenu: širši javnosti predstaviti živo kulturno dediščino Kočevarjev (jezik, delo društev, prikaz šeg in navad ...) ter vključiti prebivalce drugih narodnosti v dogajanje in pripravo.

V četrtek so pripravili delavnico Kako se naredi prava pobolica. Vodila jo je Darja Štangelj. Obiskovalci so se lahko poskusili pri pripravi slastne potice in jo na koncu tudi poskusili.

V petek je potekal pogovorni večer. Vodil ga je dr. Tomaž Simetinger. Sodelovali so Rosa Mohar, Justa Rabzelj, Jožef Pršina in Viktor Pešelj. Vsak sogovornik je predstavil svoje izkušnje in predvsem spomine na nekdaj bogato življenje v kočevarskih vaseh.

V soboto sta Darja Štangelj in Irena Kapš v Občicah izvedli otroško ustvarjalno delavnico, v Dolenjskih Toplicah pa je potekal 12. bienalni ex-tempore Dolenjske Toplice 2021. Na ex-temporu je sodelovalo 17 slikarjev iz cele Slovenije. Dela, ki so nastala, bodo oktobra postavljena na ogled v KKC Dolenjske Toplice.

V nedeljo je v cerkvi sv. Andreja v Kočevskih Poljanah župnik Dušan Kožuh daroval mašo, popoldne pa je v Občicah potekala zaključna prireditev, kjer je podžupan Občine Dolenjske Toplice Jure Filipović predal »štafeto« Vesni Jerbič Perko iz Pokrajinskega muzeja Kočevje, saj bo leta 2022 Dneve Kočevarske kulture organizirala Občina Kočevje. Prireditev je vodil dr. Tomaž Simetinger, med programom pa so nastopile ljudske pevke Rožce.

M. K.; foto: P. P. in M. Ž.

Galerija