Hudorovcu za rop višnjegorskega župnika tri leta zapora

14.9.2021 | 12:10

Milenku Hudrovcu (v sredini) sodijo tudi za rop župnišča v Rovtah pri Logatcu konec januarja letos. (foto: Novice Svet 24)

Ljubljana - Ljubljansko okrožno sodišče je Milenku Hudorovcu za decembrski rop v župnišču v Višnji Gori prisodilo tri leta zapora. 40-letnik je na začetku sojenja krivdo priznal, potem pa si je premislil in do konca postopka krivdo zanikal. Sodba še ni pravnomočna.

Hudorovac se je včeraj na sodišču zagovarjal, da nikakor ni kriv in da se je usodno noč drogiral s prijateljema. Zagovarjal se je tudi, da se nikoli ne bi spravil na župnika, ker je konec lanskega leta v skupini Krščanski center Novo mesto sprejel boga. Tudi zagovornica Sergeja Bogunič je sodnike prepričevala, da dokazov o krivdi ni.

Sodni senat pod vodstvom Bernarda Tajnška pa ga je spoznal za krivega. Pri kazni so upoštevali, da ima pet otrok in nekaj drugih olajševalnih okoliščin, saj bi lahko dobil od enega do deset let zapora. Ocenili so, da je alibi, ki sta mu ga dala prijatelja, neverodostojen, njihove izjave se namreč niso skladale.

Hudorovac je eden od treh, ki so oropali župnika Slavka Judeža. Judež je na sodišču verodostojno pričal, da so 24. decembra lani v stanovanje vdrli trije zamaskirani neznanci. Dobil je udarec v glavo, iz rok so mu izpulili telefon in spraševali, kje ima denar in zlatnino. Preden so pobegnili so mu z vrvico mašnega oblačila, cingulumom, zvezali roke in noge.

Hudorovac je bil v preteklosti že 31-krat obsojen. Leta 2016 je vlomil v prostore Pastoralne zveze župnij Slovenj Gradec in poskušal vlomiti v župnijo svetega Petra v Radečah, za kar je bil lani obsojen na petmesečno zaporno kazen. Trenutno mu sodijo tudi zaradi ropa župnika v Rovtah pri Logatcu.

Tožilstvo je poleg Hudorovca za isti rop že obsodilo Sama Brajdiča na leto in devet mesecev zapora.

Župnišče je priglasilo premoženjskopravni zahtevek 1600 evrov za premoženjsko škodo, župnik pa 2100 evrov za premoženjsko škodo in 3000 evrov za nepremoženjsko. Sodišče je odločilo, da morata Hudorovac in Brajdič plačati vsak svoj del premoženjske škode. Za nepremoženjsko škodo pa je župnika napotilo na civilno tožbo.

M. K.