V ponedeljek 1393 okužb; regija 199 (Novo mesto in Brežice 31)

14.9.2021 | 11:00

Simbolna slika (foto: Profimedia)

Val delta različice virusa sars-cov-2 ne pojenja, epidemija je še vedno v porastu, ob tem pa se znatno veča tudi število hospitaliziranih covidnih bolnikov.

Tudi včeraj so se epidemiološke razmere izdatno poslabšale. Zdravniške službe so po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) včeraj s 5665 PCR testi potrdile 1393 novih primerov okužbe. To je največje dnevno število potrjenih okužb po 7. aprilu.

Delež pozitivnih testov se je v primerjavi s prejšnjim ponedeljkom (22,2 odstotka), ko je bilo pozitivnih 877 oseb, povečal na 24,6 odstotka.

NIJZ ocenjuje, da je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih 10.643 ljudi.

Podatki sledilnika še kažejo, da je danes v slovenskih bolnišnicah hospitaliziranih 333 covidnih bolnikov (včeraj 312), od katerih jih 76 potrebuje intenzivno nego (včeraj 71). Na žalost so trije covidni bolniki umrli.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 20 covidnih bolnikov (včeraj 19), od tega štiri na intenzivni terapiji. Tri bolnike so sprejeli, dva pa odpustili v domačo oskrbo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 31, Črnomelj 22, Metlika in Ribnica 13, Trebnje 9, Kočevje 8, Sodražica in Loški Potok 7, Šentjernej in Straža 5, Semič 4, Žužemberk in Mirna 3, Šentrupert, Dolenjske Toplice in Šmarješke Toplice 2

Posavje - Brežice 31, Krško 19, Radeče 9, Sevnica 4

M. K.