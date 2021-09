Na Bučki bodo začeli graditi varstveno-bivalni center za invalide

14.9.2021 | 13:30

Stisk roke po podpisu pogodbe: Jože Kapler in Boštjan Mencinger.

To hišo in domačijo na Bučki je občina Škocjan odkupila za potrebe varstveno-bivalnega objekta.

Zbrani zunaj pred občinsko stavbo po podpisu pogodbe.

Škocjan - V dveh tednih se bo začela gradnja varstveno-bivalnega objekta na Bučki, kjer bo lahko bivalo šest do osem oseb odraslih z motnjo v duševnem ali telesnem razvoju z območja širše Dolenjske.

Danes je namreč škocjanski župan Jože Kapler z ljubljanskim podjetjem Lesnina MG Oprema oz. s predsednikom upravnega odbora Boštjanom Mencingerjem podpisal pogodbo o gradnji.

Naložbo naj bi zaključili v devetih mesecih oz. do prihodnjega poletja.

Za nov objekt, ki bo z davkom stal slabih 800 tisoč evrov, je Občina Škocjan 200 tisoč evrov pridobila iz Evropske unije in države, 160 tisočakov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 40 tisočakov pa od države. Preostanek bodo po besedah Kaplerja namenili iz občinskega proračuna.

Kot je povedal župan, je bil znesek zaradi podražitve gradbenega dela močno povečan, zato so morali dodaten denar pridobiti z rebalansom proračuna. K sreči so svetniki razumeli pomen te naložbe, ki je nekaj posebnega v našem prostoru.

Sonček: pomembno povezovanje

Nov varstveno-bivalni objekt na Bučki, ki ga bo upravljala enota Sončka - Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije, pomeni velik premik od institucionalizacije k skupnosti bivanjskih oblik bivanja in skupnostni oskrbi oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Te bodo lahko bivale skupaj, zunaj primarnih družin in se tako bolj vključevale v okolje.

Iztok Suhadolnik

Kot pove direktor Zveze Sonček Iztok Suhadolnik, je potreba odraslih oseb z invalidnostjo po takih skupnostih stara že vrsto let, a ji naša država v preteklosti ni najbolje prisluhnila.

»Zveza Sonček take objekte upravlja že preko dvajset let v različnih krajih Slovenije, Dolenjska pa je na tem zemljevidu bolj siva lisa. Zato gre pohvaliti občino Škocjan, ki je prisluhnila potrebam nastanitve odraslih oseb z invalidnostjo v lokalni skupnosti in jim s tem omogočila dostojno bivanje v normalni hiši. Veliko je naredila zanje, za člane društva in za koga drugega, ki bo tako bivanje potreboval,« pove Suhadolnik.

Več o naložbi in njenem pomenu pa si preberite v četrtkovem tiskanem Dolenjskem listu.

Besedilo in foto: L. Markelj

