Veliki Gaber: Končno bodo le dobili pločnik

14.9.2021 | 20:30

V Velikem Gabru že dolgo časa čakajo na pločnik ob prometni državni cesti. (foto: R. N.)

Veliki Gaber - Občani Velikega Gabra že dolgo časa opozarjajo, da je ob prometni regionalni cesti nujno potrebno zgraditi pločnik – Štefka Gliha: Čeprav je poletje mimo, je zdaj pri nas močno posijalo sonce – Predvidoma oktobra rekonstrukcija krožišča pod trebanjskim gradom

Državna cesta skozi Veliki Gaber je dotrajana in nevarna za pešce, že vrsto let opozarjajo tukajšnji občani. Njihova želja je, da se jo uredi, ob njej pa zgradi pločnik z javno razsvetljavo. Po dolgih letih čakanja bodo v Velikem Gabru vendarle zabrneli gradbeni stroji.

Po besedah Janka Zakrajška, vodje oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na trebanjski občini, je bila projektna dokumentacija za gradnjo pločnika in obnovo ceste izdelana že leta 2010, a do uresničitve investicije ni prišlo. Zapletalo se je namreč pri odkupu zemljišč, potrebnih za investicijo. »Poleg tega je bilo treba zagotoviti tudi financiranje. Vemo, da gre za regionalno cesto, kar pomeni, da mora v prvi vrsti država načrtovati sredstva za gradnjo, občina pa ji mora pri tem slediti,« pove Zakrajšek.

Janko Zakrajšek (foto: R. N.)

Podjetje Komunalne gradnje Grosuplje, ki je bilo izbrano na javnem razpisu, bo v teh dneh na veselje krajanov začelo graditi pločnik v dolžini 1450 m ob regionalni cesti od Medvedjeka do križišča v Velikem Gabru in od tam naprej še približno 140 m ob lokalni cesti v smeri proti Biču. Poleg tega bodo predvidoma do marca naslednje leto obnovili tudi cestišče in postavili javno razsvetljavo. Vrednost pogodbenih del znaša 592.000 evrov, od tega bo država prispevala 473.000 evrov, preostalo pa Občina Trebnje.

»Že dvajset let čakamo na pločnik, ki ga nujno potrebujemo. V Velikem Gabru imamo tudi vrtec in osnovno šolo. Šolarji se sprehajajo ob zelo prometni cesti, na kateri je čedalje več kamionov. Ta naložba bo pripomogla k večji varnosti vseh pešcev. Čeprav je poletje mimo, je zdaj pri nas močno posijalo sonce,« o tem, kako veliko jim pomeni predvidena investicija, pravi predsednica Krajevne skupnosti Veliki Gaber Štefka Gliha.

Pločnik naj bi v prihodnje zgradili do konca naselja. »Druga faza vključuje gradnjo pločnika od križišča v Velikem Gabru do križišča za smer Mali Gaber. Odsek druge faze bo vseboval tudi krožišče pod trgovino Kmetijske zadruge Trebnje - Krka z deviacijo proti Biču. Za krožišče in deviacijo je projektna dokumentacija še v pripravi,« pojasnjuje Zakrajšek.

TUDI KROŽIŠČE POD GRADOM

Občina predvidoma oktobra skupaj z državo načrtuje tudi rekonstrukcijo krožišča pod gradom v Trebnjem. »Sporazum o sofinanciranju med Direkcijo za infrastrukturo in Občino Trebnje je že podpisan, prav tako tudi pogodba z izbranim izvajalcem, to je podjetjem Komunalne gradnje Grosuplje. Predvidena je gradnja krožišča skupaj z novimi povezovalnimi cestami na cesto proti Grmadi (mimo Petrola), proti Odrgi in nova navezava objektov pri CGP na regionalno cesto,« razloži Zakrajšek. Vrednost pogodbenih del znaša 1,6 milijona evrov, od tega bo večino prispevala država, in sicer skoraj 1,4 milijona evrov, preostalo pa bo šlo iz občinskega proračuna. Dela bodo predvidoma končana do konca naslednjega leta.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

Rok Nose