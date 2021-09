Danes popoldne tri nesreče, pa olje na cesti in (spet) goreče ciprese

14.9.2021 | 19:10

Simbolna slika: foto: arhiv Svet24

Danes ob 14.28 sta na cesti Novo mesto - Metlika pri naselju Črmošnjice pri Stopičah, občina Novo mesto, trčila motorno kolo in osebno vozilo. V nesreči se je poškodoval motorist, ki so ga na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem, odklopili akumulator na motornem kolesu in ga odmaknili s cestišča.

Ob 15.44 sta v naselju Prečna, občina Novo mesto, trčili dve osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so oskrbeli eno lažje poškodovano osebo in pomagali policistom pri urejanju prometa.

Ob 16.57 sta na avtocesti Ljubljana - Obrežje pred počivališčem Starine, občina Novo mesto, trčila osebno in tovorno vozilo. Pri tem se je osebno vozilo prevrnilo in obstalo na strehi. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju pregledali dve osebi in eno poškodovano osebo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, pomagali reševalcem in vlečni službi. Za odpravo posledic prometne nesreče so poskrbeli delavci Dars-a.

Olje na cesti

Danes zjutraj ob 7.49 je na Seidlovi cesti v Novem mestu iz osebnega vozila iztekalo motorno olje po cestišču. Gasilci GRC Novo mesto so z vpojnimi sredstvi posuli in očistili cestišče.

Gorele ciprese

Ob 13.57 so ob Topliški cesti v Novem mestu (tako kot včeraj v Vavti vasi) gorele ciprese. Gasilci GRC Novo mesto so pogasili požar. Na kraj so bili napoteni tudi gasilci PGD Šmihel pri Novem mestu, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

M. K.