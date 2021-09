Na letošnji Stični mladih o težavi strahu in negotovosti med mladimi

15.9.2021 | 09:45

Stična je vedno privabila na tisoče mladih iz vse Slovenije. Zaradi epidemije jih letos sicer pričakujejo nekoliko manj. (foto: arhiv DL, J. A.)

Stična - Stično mladih, festival katoliške mladine, ki letos obeležuje 40-letnico, bo letos znova potekal v cistercijanskem samostanu Stična. Osredotočili se bodo na težavo strahu in negotovosti mladih, zaradi epidemioloških ukrepov pa pričakujejo manjšo udeležbo, so povedali na včerajšnji novinarski konferenci. Častni pokrovitelj bo predsednik republike Borut Pahor.

Lani so namreč festival zaradi epidemije izvedli v prilagojeni obliki na 27 krajih po Sloveniji. Ker epidemiološke razmere to še dopuščajo, pa se letos znova selijo v Stično, razlika je le v tem, da bodo glavno prizorišče prestavili na samostanski travnik, je pojasnila koordinatorka festivala Klara Rogina.

Letošnji festival se bo po besedah Matevža Mehleta, direktorja Katoliške mladine, ki pripravlja dogodek, osredotočil na težavo strahu in negotovosti, ki ju doživljajo mladi v tem času. "Na eni strani zaradi epidemije, po drugi strani zaradi pritiskov v družbi. Mnogi imajo namreč strah, da bodo zaradi vere zapostavljeni," je dejal.

Vstopnice za festival bo letos prvič mogoče kupiti že pred dogodkom, na spletni strani Katoliške mladine. Hkrati si bodo lahko udeleženci rezervirali sedež na avtobusu ali vlaku.

Srečanje bodo po beseda Rogine dopoldne začeli z mašo, po kosilu bodo sledile različne delavnice, zvečer pa slavilni koncert. Pripravili bodo tudi športni turnir. V uvodu srečanja bosta mlade nagovorila mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl in predsednik republike Pahor, ki je poleg Slovenske škofovske konferenci tudi častni pokrovitelj festivala.

Zaradi ukrepov bo udeležba mogoča le ob izpolnjevanju pogoja PCT, ki ga bo na vhodu preverjala varnostna služba. Pogoj bo veljal tako za udeležence kot nastopajoče in organizatorje, izjema so mlajši od 12 let. Bodo pa vsem, ki pogojev ne izpolnjujejo, omogočili izvedbo hitrega testiranja ali cepljenja, je povedala Rogina. Maske bodo obvezne v vseh zaprtih prostorih, zunaj pa tam, kjer ni mogoče zagotavljati 1,5 metra razdalje.

Zaradi epidemioloških ukrepov po besedah Mehleta pričakujejo manj mladih. Medtem ko jih je v zadnjih letih v povprečju prišlo okoli pet tisoč, ji bo letos po pričakovanjih od dva do tri tisoč.

Srečanje Stična mladih z izjemo leta 1999, ko je Slovenijo obiskal papež Janez Pavel II., poteka neprekinjeno od leta 1981.

STA; M. K.