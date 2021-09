Individualizacija zbiranja odpadkov - po papir in steklo od vrat do vrat

15.9.2021 | 10:40

Foto: Komunala Kočevje

Kočevje - Kočevska komunala je v 12 naseljih in ulicah v občini Kočevje začela poskusno zbiranje in odvoz vseh gospodinjskih odpadkov od uporabnikov. Če se bo tak način izkazal kot dober, ga nameravajo razširiti na vse uporabnike, s tem pa tudi ukiniti ekološke otoke.

Na komunali namreč že dlje časa ugotavljajo, da ekološki otoki predstavljajo problematične točke. Na njih nevestni uporabniki odlagajo neprimerne odpadke, ki pogosto končajo tudi v okolici zabojnikov, ekološki otoki so pogosto zasmeteni, kar kazi celotno okolico, krati pa zasedajo zelene površine, ki bi jih lahko uporabili za druge namene.

Zato so v Kočevju že pred leti vsem gospodinjstvom zagotovili zabojnike za individualno zbiranje mešanih odpadkov in embalažo, na ekoloških otokih pa so ostali še skupni zabojniki za papir in steklo. Zdaj bi radi ukinili tudi te ter uvedli zbiranje in odvažanje omenjenih odpadkov od samih uporabnikov.

Kot je povedala vodja ravnanja z odpadki na Komunali Kočevje Saša Kljun, gre za zdaj za pilotni projekt v nekaterih naseljih in ulicah, ki ga bodo, če se bo obnesel, razširili na celotno občino Kočevje, pa tudi občino Kostel, kjer za odvoz smeti prav tako skrbi kočevska komunala.

Zabojnike za steklo in papir bodo gospodinjstva, vključena v pilotni projekt, prejela brezplačno, odvažali jih bodo po vnaprej določenem urniku in na enak način, kot že zdaj odvažajo mešane komunalne odpadke in embalažo. Ekološke otoke bodo postopoma ukinili do konca oktobra.

Na komunali po besedah Kljunove ocenjujejo, da na tak način urejeno zbiranje odpadkov ne bo pomenilo dodatnih stroškov ne za same uporabnike ne za komunalo, "saj gre le za drugačen način postopanja pri ravnanju z odpadki".

STA; M. K.