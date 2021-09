Na Seidlovi zbil peško

15.9.2021 | 07:00

Ilustrativna fotografija (Pixabay)

Sinoči ob 21.50 je na Seidlovi cesti v Novem mestu osebno vozilo trčilo v peško. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto dogodka, nudili pomoč pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila ter pomagali usmerjati promet. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano peško oskrbeli in prepeljali v novomeško bolnišnico.

Gorela suha trava

Ob 19.33 je v naselju Hrovača v občini Ribnica je gorela suha trava. Požar na površini okoli dveh kvadratnih metrov so pogasili PGD Goriča vas.

Odstranili sršenje gnezdo

Ob 20.18 so v naselju Dolnje Impolje, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica z garaže odstranili sršenje gnezdo.

Voda spet pitna

Kostak uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo z vodo iz sistema Javorovica (naselja Male Vodenice, Velike Vodenice, Kočarija, Ržišče in del Griča) obvešča, da je voda zdravstveno ustrezna in prekuhavanje ni več potrebno.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI VRČICAH izvod Črpališče.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HUDI VRH PRI ČRMOŠNJICAH, izvod 1.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLE, TP DOL. DOLE;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JELENDOL;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. DOLE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURČIČEVA;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP GOR. MEDVEDJE SELO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 11:00 na območju TP Mirna greda.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Brežice Jutranjka med 9. in 11. uro ter Brežice Vrbina hlevi med 12. in 14. uro.

M. K.