V Zagrebu svetovni rekord na 2000 m, državni rekord Lukanove

15.9.2021 | 08:00

Klara Lukan (FB)

Zagreb/Šentjernej - Francine Niyonsaba iz Burundija je na atletskem mitingu zlate celinske serije v Zagrebu postavila svetovni rekord na 2000 m. Srebrna na olimpijskih igrah leta 2016 na 800 m in nekdanja svetovna podprvakinja je tekla pet minut in 21,56 sekunde. Šentjernejčanka Klara Lukan je bila v tem teku sedma s slovenskim rekordom 5:40,91.

Lukanova, srebrna na letošnjem evropskem prvenstvu do 23 let, je izboljšala svoj prejšnji državni rekord v neolimpijski razdalji 2000 m (5:47,15), ki ga je dosegla 9. julija 2019 v Szekesfehervarju na Madžarskem.

"Že ko sem slišala, da bodo skušali postaviti svetovni rekord na 2000 m, sem bila pred tekom navdušena. Res je posebno doživetje, ko tečeš prav v teku, ko se preseže mejnik. To mi je dalo še dodatne energije. Državnega rekorda nisem načrtovala, a sem vedela, da se še vedno dobro pripravljena. To je bila moja zadnja tekma sezone in to res na pravem prizorišču," je bila navdušena Lukanova.

STA; M. K: