Župani o posodobitvi dolenjske železnice: ''Načrt ni dovolj ambiciozen''

15.9.2021 | 13:00

Takole slovesno je bilo leta 2014 na železniški postaji Novo mesto v Bršljinu ob 120-letnici dolenjske in 100-letnici belokranjske proge. (foto: arhiv DL)

Danes bolj speča lepotica, v bodočnosti pa moderna železniška povezava? ... smo se spraševali ob pobudah za revitalizacijo dolenjske železnice ... (arhiv DL)

Novo mesto - Župani občin, po katerih vodi dolenjska železnica, so na družbo DRI upravljanje investicij naslovili pripombe na pripravo strokovnih podlag za nadgradnjo železniške proge Metlika-Ljubljana na odseku Novo mesto-Ivančna Gorica. Menijo, da načrt v okviru priprave državnega prostorskega načrta ni dovolj ambiciozen.

Župani občin od Ljubljane do Metlike v svojem pismu navajajo več razlogov, in sicer da se prenova dolenjske železniške proge nikakor ne more končati v Novem mestu, ampak jo je treba nadaljevati do Metlike oz. do hrvaške meje, je sporočil Razvojni center Novo mesto.

Menijo tudi, da s t. i. mehkimi ukrepi oz. samo s spremembo voznih redov, z izpuščanjem postankov na nekaterih postajališčih in uvedbo novih vlakov cilja, da bi vlak postal prva potovalna izbira, ne bodo dosegli.

Da bi ga dosegli, sicer predlagajo celovito prenovo ustroja proge, prenovo vozne mreže, nov potek proge na posameznih odsekih, ureditev postaj, postajališč in ponekod pripadajočih parkirišč, odpravo večino nivojskih prehodov in gradnjo izvennivojskih.

Predlagajo še elektrifikacijo dolenjske železniške proge, njeno nadgradnjo v dvotirno progo, kar bi omogočilo uvedbo taktnega voznega reda - z intervali na 15 oz. 30 in 60 minut, so pojasnili.

Kot so ocenili, bi železniški promet tako postal privlačnejši, prav to pa bi "povzročilo odločilen preobrat pri izbiri prevoznega sredstva oz. prispevalo k spremembi potovalnih navad sedanje in prihodnjih generacij".

Omenjeno družbo so tudi pozvali, da nemudoma začne izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta za odsek Novo mesto Birčna vas-Ivančna Gorica in odsek Novo mesto Birčna vas-Metlika-državna meja.

Opozorili so, da druga faza prenove na odseku Novo mesto-Ivančna Gorica, ki bi jo izvedli šele med letoma 2030 in 2035, za občine ni sprejemljiva, in prav tako ne to, da odsek Novo mesto-Metlika-državna meja sploh še ni obdelan. Ker so infrastrukturni ukrepi na tem odseku umeščeni šele v obdobje po letu 2050, bi to pomenilo dodatna desetletja stagnacije regionalnega železniškega prometa, so ugotovili.

Na podlagi navedenega območni župani "zahtevajo, da se aktivnosti za posodobitev dolenjske železnice začnejo nemudoma", je še sporočil Razvojni center Novo mesto.

Župani občin Škofljica, Mirna Peč, Ivančna Gorica, Črnomelj, Novo mesto, Grosuplje, Metlika, Semič in Trebnje ter župan hrvaške Karlovške županije so sicer maja 2018 podpisali dogovor o sodelovanju pri revitalizaciji čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana-Grosuplje-Trebnje-Novo mesto-Metlika-Karlovec-Zagreb. Izvajanje tega dogovora so župani navedenih slovenskih občin pa tudi Mestna občina Ljubljana in Slovenske železnice s pogodbo zaupali Razvojnemu centru Novo mesto.

M. K.