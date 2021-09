V torek 1364 okužb; v regiji največ Novo mesto (35)

15.9.2021 | 11:30

Foto: Bobo

Podatki Sledilnika za covid-19 kažejo, da je bilo včeraj ob 6745 PCR testih potrjenih 1364 primerov okužbe s sars-cov-2. Delež pozitivnih testov je bil 20,2-odstoten. Prejšnji torek, ko je bilo potrjenih 1095 primerov okužbe, je bil delež pozitivnih testov 21,2-odstoten.

Nacionalni inštitut za javno zdravje ocenjuje, da je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih 11.238 ljudi.

Dodatno so se poslabšale razmere v slovenskih bolnišnicah, kjer je bilo danes zjutraj hospitaliziranih 347 covidnih bolnikov (včeraj 333), od katerih jih je 76 potrebovalo intenzivno terapijo. Na žalost je šest covidnih bolnikov umrlo.

Podatki sledilnika še kažejo, da je v Sloveniji trenutno polno cepljenih 944.443 oseb oziroma 44,8 odstotka prebivalstva.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 22 covidnih bolnikov (včeraj 20), od tega pet na intenzivni terapiji. Štiri nove bolnike so sprejeli, dva pa odpustili v domačo oskrbo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 35, Trebnje 10, Črnomelj 9, Straža 8, Dolenjske Toplice 7, Metlika in Žužemberk 6, Šmarješke Toplice in Kočevje 5, Ribnica 4, Šentjernej in Mirna Peč 3, Semič, Sodražica, Mirna in Mokronog Trebelno 2

Posavje - Krško 21, Brežice 14, Sevnica 5, Radeče in Kostanjevica na Krki 1

M. K.