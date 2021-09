Nesrečo povzročil avstrijski motorist; peško zbil 18-letni voznik

Včeraj okoli 14.30 so bili policisti PP Novo mesto, kot smo že poročali, obveščeni o prometni nesreči Novo mesto - Metlika, pri odcepu za Stopiče. Opravili so ogled, zbrali obvestila in, kot danes pojasnjujejo na PU Novo mesto, ugotovili, da je 59-letni motorist iz Avstrije zaradi prekratke razdalje trčil v zadnji del avtomobila, ki ga je pred njim vozil 36-letni voznik. Motorista, ki je po trčenju padel in se lažje poškodoval, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zaradi kršitve cestno prometnih predpisov mu bodo policisti izdali plačilni nalog.

Zbil peško

Nekaj pred 22. uro se je zgodila prometna nesreča na Seidlovi cesti v Novem mestu. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je nesrečo povzročil 18-letni voznik osebnega avtomobila, ki je na prehodu za pešce trčil v 52-letno peško, ki je prečkala cesto. Lažje poškodovano peško so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

V noči na torek je v naselju Ob Težki Vodi v Novem mestu nekdo vlomil v dva gospodarska objekta in ukradel orodje. Lastnika ocenjujeta, da sta oškodovana za okoli 300 evrov.

V naselju Velika Cikava na območju PP Novo mesto je včeraj dopoldne nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter odnesel zlat nakit in denar.

Med 12. 9. in 14. 9. je v Ločni v Novem mestu nekdo iz odprtega pomožnega objekta ob stanovanjski hiši odpeljal dve kolesi, kotel in železni pokrov za peko.

V ponedeljek med 20. in 21. uro je v Sevnem na območju PP Novo mesto neznanec iz odklenjenega osebnega avtomobila ukradel denar, več bančnih kartic in sončna očala.

Na Topliški cesti v Novem mestu pa je minulo noč nekdo skozi vrata vlomil v gostinski lokal in ukradel menjalni denar.

Afganistanec na rezervnemu kolesu

Policisti PMP Obrežje so na vstopu v državo, med kontrolo tovornega vozila bosanskih registrskih oznak, na podvozju odkrili državljana Afganistana, ki se je skrit na rezervnemu kolesu poskušal izogniti mejni kontroli. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Veliko tudi peš

Policisti so na območju Slovenske vasi (PP Brežice) izsledili in prijeli državljana Albanije in državljana Kosova, pri Ločah (PP Brežice) štiri državljane Irana, na območju Mihalovca (PP Brežice) štiri državljane Turčije, v Črnomlju dva državljana Iraka in pri Ločah (PP Črnomelj) 11 državljanov Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Pester dan

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer od zadnjega poročanja intervenirali v 68 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 280 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Krškem so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 16. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Krškem kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi poskusov izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje.

