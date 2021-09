Na prvi tekmi v sezoni še košarkarsko ogrevanje, a šteje lovorika

15.9.2021 | 17:10

Jaka Blažič in Luka Lapornik (vse fotografije: KZS)

Dalibor Damjanović

Ljubljana/Novo mesto - Slovenska klubska košarkarska scena bo v novi sezoni zaživela v petek, ko bo na sporedu tradicionalna superpokalna tekma. Pomerila se bosta stara znanca Cedevita Olimpija in Krka. V obeh ekipah za uvod v sezono še ne obljubljajo vrhunske košarke, a po drugi strani zagotavljajo, da se bodo potrudili za prvo lovoriko.

Kot so povedali udeleženci današnje novinarske konference Košarkarske zveze Slovenije, je ta prva tekma v novi sezoni še vedno nekakšen podaljšek priprav, saj moštvi še nista uigrani in še iščeta pravo povezavo z novinci. Motiv pa je vseeno velik, saj nenazadnje zmagovalec dobi prvi pokal v sezoni.

Letošnja superpokalna tekma bo že 18. izvedba tega tekmovanja, prav petkova tekmeca pa imata v njem tudi največ uspeha. Cedevita Olimpija je doslej zmagala devetkrat, Krka pa petkrat.

Petkova tekma se bo v dvorani Tivoli, kjer igra novi prvoligaš Ilirija, tradicionalno soprireditelj prve tekme sezone, začela ob 20.30. V KZS upajo, da bo na tekmi čim več gledalcev, a opozarjajo, da je za vstop potrebno upoštevati pogoj PCT. Vstopnice v predprodaji sicer stanejo šest evrov, na dan tekma pa osem.

"To je prva tekma v sezoni. Bolj bo podobna kakšni pripravljalni tekmi, ne bo še pokazatelj realnega stanja, toda gre za lovoriko in oboji se bomo potrudili, da bi zmagali. Zaupam v svojo ekipo, nismo še optimalni, ampak naredili bomo vse za uspeh v petek," je tekmo napovedal Jurica Golemac, strateg ljubljanske ekipe, ki bo branila lansko zmago v tem tekmovanju, ko je v Kranju premagala prav Krko.

"Pred nami je začetek sezone in prva uradna tekma. Obe ekipi trenutno nista v stanju, kot bi si želeli in v katerem bosta čez nekaj mesecev. Igra se za prvo lovoriko sezone, gre pa za prvi resen test, da oboji vidimo, kjer smo. Obljubljam resen pristop in igro na zmago. Tekme se veselimo. Upam, da se bo v Tivoliju zbralo veliko navijačev in da bodo uživali v dobri košarkarski predstavi," pa je prvi dvoboj sezone napovedal kapetan Ljubljančanov Jaka Blažič.

Strateg Krke Dalibor Damjanović se je najprej zahvalil lanski ekipi in strokovnemu vodstvu, ki sta Krko pripeljala do možnosti za nastop v superpokalu. Tudi on je poudaril, da tekmeca še nista v pravi formi, a obljubil boj za zmago. "V letošnjem moštvu imamo sedem novincev. Potrebujemo še nekaj časa, da se spoznamo in uigramo. V času priprav smo odigrali pet tekem, od tega dve, kjer smo bili v dokaj popolni zasedbi. Vidi se, da ko smo popolni, lahko igramo kvalitetno košarko. Zaradi vsega tega bomo morali biti na začetku sezone potrpežljivi, v prvi vrsti jaz. Čez noč ne bo igre, ki si jo želimo. Na prvi tekmi zato ne pričakujem čudežev. Pričakujem pa, da pokažemo na parketu to, kar smo trenirali v obrambi in napadu," je dejal trener novomeške zasedbe ter tekmecem in svoji ekipi zaželel predvsem sezono brez bolezni in poškodb.

"Komaj čakamo, da se sezona začne. Ne moremo pa pričakovati, da bomo na prvi tekmi v optimalni formi. V našem taboru smo imeli precej težav s poškodbami, manjka nam skupnih treningov. Bomo pa dali vse od sebe, gre za lovoriko. Rad bi na tem mestu povabil vse gledalce, da si tekmo ogledajo in upam, da bodo uživali v košarki," pa je navijače na dvoboj povabil kapetan Krke Luka Lapornik.

KZS tekmo pripravlja v sodelovanju z novim prvoligašem Nutrispoint Ilirijo, med polčasom pa bodo na parketu pripravili tudi manjši sprejem za vse igralce in igralke mlajših selekcij, ki so se poleti izkazali z nastopi na velikih tekmovanjih.

STA; M. K.