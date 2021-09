Podelili priznanja najboljšim inovacijam Dolenjske in Bele krajine

15.9.2021 | 18:00

Prejemniki priznanj za leto 2021 danes na Otočcu (foto: GZDBK)

Otočec - Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine je na Otočcu danes podelila nagrade najboljšim dolenjskim in belokranjskim inovatorjem. Na letošnji 14. razpis za izbor najboljših inovacij je prispelo 22 predlogov iz 10 podjetij.

Po podatkih Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine je komisija, ki je predloge ocenjevala glede na inventivno raven, gospodarske rezultate, napovedi, trajnostni in okoljski vidik ter na podlagi zapisanega v prijavah ocenila, da si osem inovacij zasluži zlato priznanje, 13 srebrno in ena bronasto.

Letos prijavljene inovacije so nakazale pozitivne smernice na področjih makroekonomskega razvoja, vključevanja potreb kupcev in trga, usmerjenosti k pozitivnim vplivom na družbo in okolje ter tehnološkega napredka zadnjih nekaj let, je ocenila komisija.

Priznanja je nagrajencem predal predsednik zbornice Marko Gorjup. Pet najbolje uvrščenih inovacij bodo posredovali na izbor Gospodarske zbornice Slovenije, v okviru katerega se bodo inovatorji potegovali za najvišja priznanja v državi.

Zlata

Zlata priznanja so dobili družba Adria Mobil za integrirani pametni sistem upravljanja avtodoma oz. prikolice Mach, družba Beti za reciklirano poliestrno prejo, barvano po optimiziranem postopku, pri katerem v primerjavi s standardnim postopkom prihranijo polovico vode, in Iskra Pio za Pio Flash dekontaminacijski sistem.

Štiri zlata priznanja so prisodili farmacevtski družbi Krka, in sicer za dvoslojno tableto s kandesartanom in amlodipinom za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka, za trdno farmacevtsko obliko s kombinacijo olmesartana, amlodipina in hidroklorotiazida za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka, za trdno farmacevtsko obliko s pitavastatinom za zdravljenje zvišanega holesterola v krvi in še za trdno farmacevtsko obliko z vitaminom D3. Zlato priznanje je dobila tudi družba TPV Automotive za razvoj procesa Volvo.

Srebrna

Srebrna priznanja so prejele družbe Adria dom, Ferročrtalič - dve, Herbas Jasmina Avbar, Krka - štiri, L-Tek elektronika, Rem in TPV Automotive - tri.

Bronasto

Bronasto priznanje je dobilo podjetje TPV Automotive.

(vsi prejemniki in njihove inovacije navedeni spodaj v priponki)

Na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine so navedli, da so v zadnjih letih veliko dejavnosti namenili spodbujanju regijske inovacijske kulture. Na razpise so prijavitelji v 14 letih prijavili 275 inovacij, zbornica pa je v tem obdobju podelila 94 zlatih, 127 srebrnih in 41 bronastih priznanj ter 13 navadnih diplom. Povzeli so, da so po številu prijavljenih inovacij najuspešnejša slovenska regija.

Zbornica bo na novomeškem Glavnem trgu še ta mesec prvič pripravila javno razstavo inovacij Dolenjske in Bele krajine, so še sporočili.

M. K.