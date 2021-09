Vrtec Cepetavček - Že ob selitvi je bil premajhen

15.9.2021 | 20:00

Foto: arhiv DL

Mirna Peč - V Mirni Peči konec leta 2012 devet oddelkov vrtca, lansko šolsko leto že 12, podobno kaže tudi za letošnje – Poleg matičnega vrtca še dislocirana enota – Rast števila otrok pričakujejo tudi v prihodnje, zato občina že razmišlja o gradnji novega vrtca

V mirnopeški občini se za otroški živžav v vrtcu Cepetavček in posledično v osnovni šoli Toneta Pavčka res ni bati. Ko je občina leta 2010 načrtovala novo šolo in vrtec, je na podlagi analize gibanja prebivalstva zasnovala za 16 + 2 dva oddelka šole in 7 + 1 oddelek vrtca, a se je ob vselitvi konec leta 2012 pokazalo, da je vrtec premajhen, šola pa je svojo polno zasedenost dosegla v šolskem letu 2019/20.

»V nasprotju z upadanjem števila otrok v desetletju pred gradnjo nove šole in vrtca, ob pripravi dokumentacije za gradnjo nove šole z vrtcem, smo imeli namreč pet oddelkov vrtca in eno družinsko varstvo ter 15 oddelkov šole, je ob vselitvi vanju začelo število prebivalcev in s tem tudi število otrok izrazito naraščati, nad čimer je bila občina sicer navdušena, a hkrati tudi presenečena,« je povedala Nataša Rupnik iz mirnopeške občinske uprave. Tako se je v novi vrtec preselilo devet oddelkov, pred tem pa so predloško vzgojo izvajali v prostorih zdaj nekdanjega vrtca in šole, en oddelek so imeli v gasilskem domu, enega pa v družinskem varstvu Gorenc.

»Novi vrtec je bil premajhen, saj je en oddelek že takoj deloval v šolskih prostorih. Že naslednje leto, septembra 2013, se je vrtec povečal še za en oddelek; tako sta dva oddelka gostovala v šoli vse do leta 2018, ko smo 1. septembra začeli delo na dveh lokacijah. Med poletnimi počitnicami smo skupaj z občino preuredili prostore starega vrtca sredi Mirne Peči. Dislocirano enoto smo poimenovali Polonca; v njej smo oblikovali tri oddelke od štirih mogočih, v matičnem vrtcu Cepetavček pa je delovalo sedem oddelkov. Med šolskim letom, konec februarja, smo se povečali še za en oddelek; tako smo leto 2018/19 prvič končali z 11 oddelki, v preteklem šolskem letu pa smo aprila odprli še 12 oddelek,« je rast vrtca povzela pomočnica ravnateljice mirnopeške šole Irena Kozlevčar in dodala, da prispele vloge, čeprav so novo vrtčevsko leto začeli z 11 oddelki, nakazujejo, da bodo tudi med tem letom potrebe staršev po varstvu velike in bo treba odpreti dodaten oddelek. V vrtcu Polonca bodo otroci prebivali v štirih oddelkih, v vrtcu Cepetavček pa v sedmih, in ker bodo imeli prosto igralnico, jo bomo lahko namenili za 12. oddelek.

»Glede na pospešen razvoj kraja po gradnji priključne ceste na avtocesto in načrtovane stanovanjske cone je rast števila otrok pričakovati tudi v prihodnje. Občina zato že razmišlja o gradnji novega objekta vrtca, v katerem bodo zagotovljeni prostori za celotne potrebe predšolske vzgoje, in verjetno tudi o ustanovitvi samostojnega zavoda,« je ob tem dodala Rupnikova.

Kako poteka delo in življenje v Cepetavčku, podrobneje v aktualni tiskani številki Dolenjskega lista. Jutri bo luč sveta že ugledala nova ...

M. Žnidaršič