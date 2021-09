Medvojni posnetki Francija Keka zdaj v muzeju

16.9.2021 | 07:50

Franci Kek v pogovoru z Marjeto Bregar (foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Ko so v Dolenjskem muzeju pripravljali razstavo in dogodke, s katerimi obeležujejo tridesetletnico slovenske osamosvojitvene vojne, so občane povabili, naj jim prinesejo fotografije, posnetke in dokumente iz tistega časa. Njihovemu vabilu se je odzvala tudi humorist, filmski igralec in nekdanji poslanec državnega zbora Novomeščan Franci Kek, ki je bil med osamosvojitveno vojno zunanji sodelavec Televizije Novo mesto, posnetke s kasete, na katero je snemal v tistem času, pa je pozneje Marjan Moškon, ustanovitelj in prvi odgovorni urednik programa Televizije Novo mesto Vaš kanal, digitaliziral.

Izbor nezmontiranih Kekovih posnetkov iz tistega časa so v torek v predavalnici Dolenjskega muzeja ob komentarjih avtorja in kustosinje Marjete Bregar predstavili javnosti. Franci Kek je ob tem posebej poudaril, da teh posnetkov brez Marjana Moškona, očeta novomeške televizije, ne bi bilo.

Kekovi posnetki prikazujejo vzdušje tistega časa v Novem mestu, od prešernega veselja na vrtu hotela Kandija pa do strahu med meščani ob tuljenju sirene za zračni napad, ljudi v zaklonišču, vojaško kolono pri Medvedjeku, pripoved slovenskih fantov, ki so bili kot pripadniki JLA udeleženi v bitki v Krakovskem gozdu in so po njej prestopili v Teritorialno obrambo. Franci Kek je posnel tudi pretresljiv intervju s poveljnikom novomeške garnizije Radosavom Bogičevićem, ki je pokazal na drugo plat zgodbe in stisko ljudi, ki so kot uslužbenci JLA v Sloveniji živeli tudi že več kot trideset let, se tu poročili, ustvarili družino, zgradili zidanico, z vojno pa se jim je porušil svet. Tudi brez bolj vedrih tem ni šlo, zanje pa so v intervjujih, ki jih je z njimi naredil Franci Kek v vlogi novinarja, poskrbeli Romi iz romskega naselja Žabjak.

I. Vidmar