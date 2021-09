Na AC gorel polpriklopnik; ob potoku posode z odpadnim oljem

16.9.2021 | 07:00

Sinoči ob osmih je na avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in Bičem, občina Trebnje, gorel polpriklopnik. Posledično je zagorelo tudi okoli 50 kvadratnih metrov brežine. Pred prihodom gasilcev je voznik tovornega vozila uspel odklopiti vlačilec. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, požar pogasili, razkopali žarišča, vozilo pregledali s termo kamero, razsvetljevali kraj intervencije, do prihoda delavec Dars-a usmerjali promet in pomagali odstraniti polpriklopnik iz avtoceste. Na kraju dogodka so bili tudi policisti.

Nesreča motoristov

Ob 17.21 sta v Radohovi vasi, občina Ivančna Gorica, trčila osebno vozilo in motocikel. Gasilci PGD Stična in GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče in nudili prvo pomoč poškodovanima motoristoma do prihoda reševalcev NMP Ljubljana, ki so ju na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.

Ob potoku posode z odpadnim oljem

Ob 16.18 so bile v Poljanah pri Mirni Peči ob potoku Igmanca najdene posode z odpadnim oljem. Gasilci GRC Novo mesto so odstranili sedem plastičnih posod z odpadnim motornim oljem. Do onesnaženja ni prišlo. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

V avtu zaklenjeni ključi

Ob 10.58 so na Cesti krških žrtev v Krškem, gasilci PGE Krško, s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila in prišli do ključev vozila, ki jih je občanka zaklenila v vozilu.

Gorela suha trava

Ob 13.49 je ob avtocesti pri Smedniku, občina Krško, gorela suha trava. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so požar pogasili.

Ob 17.03 je pri Drnovem, občina Krško, gorela suha trava in podrast na več mestih. Požar so pogasili gasilci PGE Krško in PGD Drnovo.

Ne bo vode

Komunala Brežice obvešča o moteni oskrbi s pitno vodo - danes od 7.00 do 12.00 ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju, in sicer v Ulici Kozjanskih borcev 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 40, na Cesti svobode 35 - OMW, Cesti svobode 33 - Mizarstvo in trgovina Škofljanec d.o.o. in Cesti svobode 31 - M Tehnika, Lagea trgovsko podjetje, Gostilna.

Ponekod vodo prekuhavajo

Komunala Trebnje pa obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Cirnik-Ravne, da je zaradi prisotnosti Koliformnih bakterij, Escherichia coli in mikroorganizmov pri 37 C° potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽELEZNIKI izvod 1. Železniki.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRENJE;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUHADOL.

ENadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE JENIČ.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GLOBOŠKA GORA na izvodu KARAVLA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Jereslavec, nizkonapetostno omrežje - Prostostoječa omarica med 8.30 in 12. uro; na območju TP Vinji vrh nizkonapetostno omrežje - Belinje med 8. in 14. uro; na območju TP Vrhovska vas nizkonapetostno omrežje - Bušeča vas Unetič med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Krško šola, nizkonapetostno omrežje - Krško pod goro predvidoma med 8. in 13. uro; na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Čretež, nizkonapetostno omrežje - Proti gori med 8. in 12. uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Sevnica mesto, nizkonapetostno omrežje - Prostostoječa omarica med 8. in 12. uro.

M. K.