Obnovili kapelico v Črnem Potoku

16.9.2021 | 10:00

Obnovljena kapelica (foto: Občina Kočevje)

Črni Potok - V Črnem Potoku pri Kočevju se je konec poletja zaključila obnova dotrajane kapelice pod kulturno varstveno zaščito, ki je bila zgrajena leta 1836, v znamenju epidemij črnih koz in kuge. Sanirali so temelje, objekt je dobil nova vrata in streho ter bil tudi v celoti prebeljen.

Kot so zapisali na kočevski občinski spletni strani, je prenova potekala v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in vaščani, ''ki bodo še naprej skrbeli za objekt, ki je del naše kulturne dediščine.''

M. K.