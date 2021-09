Župana na kolo!

16.9.2021 | 10:40

Sevniški župan Srečko Ocvirk se je zavihtel na novo službeno prevozno sredstvo in se odpravil na delovno srečanje ponudnikov Kolektivne blagovne znamke Sevnica. Pa čeprav samo iz enega konca Sevnice do drugega ... (foto: Občina Sevnica)

Sevnica - Danes se začenja jubilejni 20. Evropski teden mobilnosti, ki letos poteka pod sloganom Živi zdravo. Potuj trajnostno. Evropski teden mobilnosti Evropejce vsako leto poziva k spodbujanju aktivnih oblik mobilnosti, kot sta hoja in kolesarjenje. Letošnji teden mobilnosti izpostavlja vpliv epidemije covida-19 na javno življenje in promet v mestih ter pozitiven vpliv trajnostne mobilnosti na naše zdravje.

Kljub nepredvidljivim okoliščinam in omejitvam zaradi epidemije covida-19 se je pozivu tedna mobilnosti odzvalo rekordnih 84 občin po vsej Sloveniji. Do 22. septembra z različnimi aktivnostmi spodbujale občane in obiskovalce k trajnostnim in aktivnim oblikam mobilnosti.

Marsikateri kraji bodo dele svojih središč zaprli za motorni promet in javni prostor namenili najrazličnejšim aktivnostim, na primer že tradicionalnim akcijam Dan brez avtomobila, Park(irni) dan ali Pešbus za aktivno pot v šolo. Pridružile se jim bodo delavnice za šolarje in starejše, promocija aktivnega prihoda v službo, delavnice servisiranja koles, pohodi in kolesarski izleti.

Mobilno po sevniško

Aktivnostim, ki spodbujajo gibanje v povezavi s trajnostnimi spremembami potovalnih navad, se pridružujejo tudi v sevniški občinski upravi.

Tako so že v ponedeljek pozdravili novo službeno prevozno sredstvo – kolo, ki ga je preizkusil tudi župan Srečko Ocvirk in se iz starega v novi del mesta odpravil na delovno srečanje ponudnikov Kolektivne blagovne znamke Sevnica.

Sevnica, gibaj se!



Posameznike, skupine, razrede, ekipe, društva in organizacije tudi letos vabijo k sodelovanju v posebnem izzivu na spletnem portalu https://gibaj.sevnica.si/, kjer je možno beležiti pohode, spremljati število prehojenih, pretečenih ali prekolesarjenih kilometrov ter sočasno tudi prihranek izpusta CO 2 in ocenjeno porabo kalorij.

Osrednji dogodek, »Parkirni dan«, bo v soboto, 18. septembra dopoldan, na parkirišču pri sevniški kmečki tržnici; s prikazom vadbe 1000 gibov, popravljalnico in izposojevalnico koles, malim osteotlonom in sprejemom kolesarjev na poti od Radeč do Brežic. V primeru slabega vremena bo izvedba vsebin prilagojena, sporočajo iz Sevnice in opozarjajo, da bo udeležba na dogodkih možna v skladu z veljavnimi ukrepi preprečevanja širjenja okužbe s covidom-19.

M. K.