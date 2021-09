V sredo 1324 okužb - za odstotek manj pozitivnih kot prejšnji teden

16.9.2021 | 11:50

V sredo so ob 6703 PCR-testih potrdili 1324 novih koronavirusnih okužb, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). To je 307 več kot prešnjo sredo. Pozitivnih je bilo 19,7 odstotka izvidov, kar pa je skoraj odstotno točko manj kot v istem dnevu prešnji teden.

Po oceni NIJZ je v državi trenutno 11.889 aktivnih primerov okužbe.

V zadnjih dveh tednih so pri nas potrdili 562 okužb na 100.000 prebivalcev, povprečje v zadnjih sedmih dneh pa je 997.

Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb se je v primerjavi z dnevom prej povečalo za 32, štirinajstdnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev pa se je povečala za 44.

V bolnišnicah zdravijo 341 bolnikov s covidom-19, 83 jih je na intenzivni negi.

Umrlo je šest covidnih bolnikov.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je pri nas cepljenih 1.055.228 oseb oziroma 50 odstotkov, z vsemi odmerki pa 950.190 oseb oziroma 45 odstotkov. V sredo, ko so se začeli pogoji PCT veljati tako rekoč povsod, se je po podatkih vlade cepilo 14.950 ljudi.

Med starejšimi od 18 let je polno cepljenih 54 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 66 odstotkov prebivalcev. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 59 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 72 odstotkov prebivalcev, še kažejo podatki vlade.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 25 covidnih bolnikov (včeraj 22), od tega pet na intenzivni terapiji. Tri nove bolnike so sprejeli in nobenega odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 27, Metlika 14, Črnomelj 12, Kočevje in Šentjernej 7, Sodražica 5, Šentrupert in Mirna Peč 4, Trebnje, Ribnica in Škocjan 3, Straža, Semič in Mokronog Trebelno 2, Žužemberk in Dolenjske Toplice 1

Posavje - Krško in Brežice 12, Sevnica 5, Radeče 4

M. K.