V Kočevju več cestnih projektov; center mesta znova odprt za promet

16.9.2021 | 13:40

Kočevje

Kočevje - V Občini Kočevje letos načrtujejo več prometnoinfrastrukturnih projektov, katerih cilj je izboljšati mobilnost in prometno varnost v občini. Center mesta, ki so ga maja poskusno zaprli za promet, je po besedah direktorice občinske uprave Lili Štefanič znova odprt, tako pa bo vsaj še leto in pol.

Kolesarske povezave

Po besedah Štefaničeve je med pomembnejšimi prometnoinfratrukturnimi projekti v občini izgradnja kolesarskih povezav, ki že poteka. Do konca prihodnjega leta nameravajo zgraditi 5,3 kilometra novih kolesarskih poti, med katerimi bo del namenjen tudi pešcem. Naložba je ocenjena na 4,1 milijona evrov, od česar 3,2 milijona evrov predstavljajo pridobljena evropske sredstva.

Brv

Naslednji teden bodo v Kočevju začeli izgradnjo brvi, ki bo staro mestno jedro povezovala s preostalim delom mesta, urediti nameravajo tudi promenado med centrom in kočevskim jezerom. Brv bo po besedah Štefaničeve segala od prostora pri nekdanjem Avtokočevju do starega mestnega jedra na drugi strani. Namenjena bo pešcem in kolesarjem, urejenih bo tudi nekaj teras, ki bodo služile kot prostor za posedanje. V času gradnje bodo v delu, kjer bo stala, izpraznili rečno strugo.

Trenutno zaključujejo tudi rekonstrukcijo Podgorske ulice in ureditev Planinskega parkirišča, vzdolž katerih bosta urejena tudi pločnik in kolesarska pot.

Križišče v Livoldu

Konec leta v Kočevju načrtujejo še en večji infrastrukturni projekt, to je izgradnjo križišča v Livoldu, kjer se en del ceste razcepi proti Delnicam, drugi pa proti Črnomlju. Promet skozi Livold je namreč gost, hkrati pa tudi nevaren, saj ob cesti ni pločnikov, ki jih nameravajo urediti zdaj, je povedala direktorica občinske uprave.

Center spet odprt za promet

V Kočevju so sicer maja za promet zaprli 150 metrov dolg odsek Ljubljanske ceste pri cerkvi svetega Jerneja v središču mesta in ga poskusno namenili pešcem in kolesarjem. Po besedah Štefaničeve je odsek trenutno odprt, ker gradijo kolesarske povezave vzdolž Tomšičeve ulice. Ta je glavna prometna žila v mestu, zato bi prihajalo do prometnih zastojev, če bi bila zaprta še Ljubljanska cesta, je povedala. Odsek bo po njenih navedbah odprt vsaj še leto in pol oziroma do zaključka rekonstrukcije Ljubljanske ceste, s katero bodo pričeli prihodnje leto. Nato pa se bodo odločali, kako naprej. Ena od možnosti je, da bodo odsek trajno zaprli in ga namenili pešcem.

"Izkušnje v času zapore odseka so bile sicer zelo različne. Na začetku so se ljudje težko privadili, veliko negodovanja je bilo zlasti na družbenih omrežjih, po 14 dneh pa so se navadili in je bilo nekoliko lažje," je še povedala Štefaničeva.

M. K.