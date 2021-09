S poltretjim promilom alkohola vijugal po cesti; poškodovana voznica skiroja

16.9.2021 | 14:10

Včeraj nekaj pred 12. uro so bili novomeški policisti obveščeni o prometni nesreči na Ljubljanski cesti. 43-letna voznica električnega skiroja je zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad skirojem in padla. Lažje se je poškodovala in so jo oskrbeli reševalci, zaradi kršitve pa ji bodo policisti izdali plačilni nalog.

Na cesti z 2,3 promila alkohola

Okoli 14. ure so bili policisti obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi na Otoški cesti vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti PP Novo mesto so se takoj odzvali, na podlagi opisa vozila kršitelja izsledili in ustavili. Med postopkom so ugotovili, da ima 56-letni voznik v litru izdihanega zraka 1,11 miligrama alkohola. Nevarnega voznika so izločili iz prometa, mu odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodiše.

Povzročitelj nesreče odklonil preizkus

O prometni nesreči na območju Roj (PP Šentjernej), kjer naj bi voznik osebnega atomobila zapeljal s ceste, so bili obveščeni nekaj pred 23. uro. Policisti PP Šentjernej so ugotovili, da je 29-letni voznik osebnega avtomobila znamke BMW zaradiprevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, kjer je trčil v peščeni nasip. Vozilo je odbilo in po 30 metrih padlo na gradbišče. Povzročitelju nesreče, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so policisti odredili preizkus alkoholiziranosti, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Lažje poškodbe so mu oskrbeli reševalci in ga odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo o kršitvah cestno prometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa in Zakona o voznikih za omenjene kršitve določajo globo v višini 2160 evrov.

Vlomi in tatvine

V Tržišču na območju Sevnice je nekdo skozi vrata poskušal vlomiti v prostore prodajalne. V objekt storilcu ni uspelo vstopiti, nastala je le premoženjska škoda zaradi poškodbe vrat.

Med 13. 9. in 14.9. je v Račjem selu na območju PP Trebnjem nekdo poškodoval varovalno ograjo skladišča in povzročil za okoli 500 evrov premoženjske škode.

Med 11. 9. in 15. 9. je v Poljanah pri Mirni Peči nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel motorno žago, televizijski sprejemnik in zračno puško. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za okoli 2.000 evrov.

Migranti

Policisti so na območju Brežic izsledili in prijeli tri državljane Maroka, državljana Somalije in državljana Gvineje, na območju Žuničev (PP Črnomelj) 11 državljanov Afganistana, v Kočevskih Poljanah (PP Dolenjske Toplice) državljana Pakistana, v Rigoncah (PP Brežice) dva državljana Irana in v Mostecu (PP Brežice) pet državljanov Kosova.

M. K.