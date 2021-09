Vipap. Krški Vukovar

16.9.2021 | 14:40

Krški Vukovar. Tako krški občinski svetnik in poslanec Dušan Šiško imenuje propadajoča poslopja Vipapa, ko si jih ogleduje od doma z Narpla. (foto: P. P.)

Razbita stekla na oknih in zanemarjena okolica kažejo zelo neugledno podobo podjetja Vipap Videm. (foto: P. P.)

Krško - Družba Vipap Videm Krško je izjemno pomemben zaposlovalec v Posavju, od obratovanja tovarne je (ne)posredno odvisna zaposlitev okoli 1500 ljudi, pišemo v današnjem novem, tiskanem Dolenjskem listu. Kot smo že poročali, naj bi bilo te dni jasno, kaj je z dokapitalizacijo, v sindikatu pa so prepričani, da je del odgovornosti za težak položaj podjetja zelo verjetno mogoče pripisati poslovnim odločitvam poslovodstva in prepoznemu ukrepanju nadzornega sveta.

Usoda papirnice Vipap je že nekaj časa nejasna. Glede na to, da je bila nekdanja Celuloza desetletja vlečni konj krškega gospodarstva in največji zaposlovalec, pomemben za številne posavske družine, in ker ima Občina Krško dobre odnose tudi s češkim veleposlaništvom v Sloveniji, bi bilo pričakovati, da bi vodstvo družbe oziroma češki lastniki Vipapa vsaj občino pravočasno obvestili o razmerah v podjetju, če že odgovornosti do širše javnosti ne čutijo, lahko danes berete v Dolenjskem listu.

»Zavedamo se, da je od nadaljnje proizvodnje odvisnih skoraj 400 delavcev in njihovih družin, ob tem pa posredno še številna delovna mesta. S samim poslovanjem podjetja občina ni seznanjena, saj lokalna skupnost ni vključena v organe upravljanja in nadzora. Občina Krško je že v preteklosti pomagala podjetju z odkupom nepotrebnega zemljišča družbe za potrebe širitve mestotvornih dejavnosti občine. Preverili bomo odprte zadeve s podjetjem in skušali poiskati rešitve, ki bodo v obojestransko korist. Sicer pa občina že več let vlaga v poslovne cone in išče nove investitorje, ki bi omogočali nova delovna mesta v našem lokalnem okolju,« so nam na vprašanja glede razmer v Vipapu odgovorili iz kabineta župana krške občine.

P. P.