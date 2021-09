Po Novem mestu peš, s kolesi

Novo mesto - Evropski teden mobilnosti v Mestni občini Novo mesto se je danes začel s projektom organiziranega pešačenja v šolo Pešbus, pri katerem letos sodelujejo tri novomeške osnovne šole. Otroci bodo v prihodnjih dneh na poti deležni tudi prijetne družbe – učence OŠ Center bo v šolo pospremil novomeški maratonec Primož Kobe, učence OŠ Drska pa Jure Marolt. Danes je potekal tudi kolesarski izlet za starejše s kolesi GoNm in pohod po Portovalu s Pohodniškim društvom Novo mesto. Glavni trg je v času ETM tudi prizorišče razstave na temo trajnostne mobilnosti, Društvo Est=tika pa bo že tradicionalno izvedlo Park(irni) dan pod naslovom Skupni prostor, kjer bodo potekale delavnice na temo trajnostne mobilnosti ter številni dogodki na treh parkirnih prostorih na prometnem križišču vhoda v staro mestno jedro (med Novim in Glavnim trgom).

Med dogodki v prihodnjih dneh je tudi dan odprtih ateljejev v mestnem središču, kolesarski izlet z e-kolesi na Gorjance, igra Človek razgibaj se na Glavnem trgu, medgeneracijsko druženje na potepanju z babico in tekmovanje v kolesarskih veščinah.

Letošnja novost, kot sporočajo z rotovža, je spodbujanje hoje pri srednješolcih, ki od 9. do 23. septembra pešačijo v šolo v sklopu kampanje Mi gremo peš. Pri spodbujanju trajnostnih oblik prevozov med zaposlenimi sodelujejo tudi številna novomeška podjetja, ki z lanskoletno uspešno kampanjo S kolesom ali peš v službo nadaljujejo tudi letos. Knjižnica Mirana Jarca je pripravila knjižni sejem na temo trajnostne mobilnosti, knjige pa bodo občanom, po predhodnem naročilu, dostavili s kolesom. Pred OŠ Šmihel bo letos postavljena prva točka Poljubi in odpelji, ki bo opremljena s posebnim napisom. Gre za označitev mesta, kjer lahko otroci varno izstopijo iz avtomobila in se proti šoli sami odpravijo peš. Mestna občina Novo mesto bo v času ETM poskrbela tudi za preureditev nekaterih stojal za kolesa, tradicionalno pa je septembra na voljo tudi brezplačna vožnja z mestnimi avtobusi za vse uporabnike.

Program se bo tudi letos zaključil s pestrim dogajanjem na Dnevu brez avtomobila - ta bo v sredo, 22. septembra, na Glavni trg privabil vse generacije, predvsem pa šolarje in dijake, ki se bodo lahko preizkusili na številnih animacijskih napravah, v tekmovanjih v kolesarskih veščinah, nagradnih igrah, izobraževalnih delavnicah in ostalih aktivnostih, ki spodbujajo in krepijo trajnostno mobilnost.

