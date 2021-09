Skupščina Vipapa za dokapitalizacijo; sprememba statuta za začetek prisilne poravnave ali stečaja?

16.9.2021 | 18:40

Ljubljana/Krško - Skupščina družbe Vipap Videm Krško v lasti češkega RIDG Holding je podprla predlog za dokapitalizacijo družbe. Ob tem je soglašala, da ima lahko uprava enega do tri člane. Družba ima sedaj dvočlansko upravo, zato ne more predlagati predloga za začetek prisilne poravnave ali stečaja, je pojasnil predsednik skupščine Jaka Pengov.

Kot še izhaja iz zapisnika današnje skupščine, objavljenega na spletni strani Ajpesa, so delničarji soglašali s predlogom uprave, da se osnovni kapital povečal za dva milijona na 47,7 milijona evrov z izdajo nekaj več kot 82.000 novih delnic. Rok za vplačilo novih delnic z denarnimi vložki, ki se izvede brez objave prospekta, je šest dni, torej do 22. septembra, prednostna pravica obstoječih delničarjev pa je izključena.

Uprava je delničarje, ki so hkrati upniki družbe, pozvala, naj konvertirajo terjatev v kapital družbe. Pooblaščenec delničarjev je na skupščini potrdil, da sta delničarja s pozivom seznanjena, a da ne prevzemata nobene zaveze za sklenitev pogodbe o konverziji terjatev.

Predsednik skupščine je v imenu uprave delničarje družbe Vipap Videm Krško seznanil, da je upnik Vipap CZ, ki je tudi delničar družbe, spomladi konvertiral 10,18 milijona evrov v kapitalske rezerve družbe. Seznanil jih je s tem, da se bodo te rezerve uporabile za pokrivanje prenesene izgube.

Delničarji bi danes, kot izhaja iz sklica skupščine, lahko odločali tudi o drugih ukrepih za zagotovitev solventnosti, denimo o predlogu poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala. Kot je pojasnil predsednik skupščine, si je uprava družbe v sklicu pridržala pravico do podaje predloga drugih ukrepov za zagotovitev solventnosti družbe, a da takšnih predlogov na današnji dan v skladu s poslovno finančno presojo ne podaja.

O težavah v krškem podjetju smo že poročali.

V družbi Vipap, ki je proizvajalec časopisnih papirjev, premazanih grafičnih papirjev ter ovojno-embalažnih papirjev, proizvodnja stoji od julija. Na to so v začetku septembra opozorili v Sindikatu družbe Vipap Videm Krško in Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam ter navedli, da je iz zadnjega obvestila vodstva zaposlenim razvidno, da podjetje nujno potrebuje dodatna sredstva.

Predsednik uprave in direktor družbe Petr Domin je v začetku septembra za Dolenjski list povedal, da je podjetje sredi procesa finančnega in operativnega prestrukturiranja, da so sredi avgusta sanirali tehnično okvaro s sredine julija, ki je bila posledica nepredvidenega strojeloma, preboja na električnem kablovodu, ki napaja tehnologijo predelave odpadnega papirja. Sporočil je, da je vnovičen zagon tovarne odvisen od dokapitalizacije delničarjev ter da je poslovanje družbe bistveno okrnjeno.

Pred koncem skupščine so iz KSS Pergama sporočili, da je bil po njihovih informacijah predlog za dokapitalizacijo s strani lastnikov zavrnjen, tako da zaposleni še naprej ostajajo v negotovosti. Od lastnikov pričakujemo, da poiščejo drugo rešitev, ki bo omogočila nadaljevanje proizvodnje v Vipapu, so poudarili.

V papirnici je okoli 400 zaposlenih, na poslovanje družbe pa so poslovno vezani številni podjetniki in obrtniki iz Krškega in širše okolice. Predstavniki sindikatov so zato v začetku septembra opozorili, da je družba izjemno pomemben zaposlovalec na območju Krškega, morebitna trajna zaustavitev proizvodnje pa bi po njihovem prepričanju imela katastrofalne posledice za to območje in bi veliko število delavcev pahnila v socialno stisko.

"Od proizvodnje v podjetju je odvisnih bistveno večje število prebivalcev bližnje in daljne okolice, po naših ocenah okoli 1500, ki so s svojo zaposlitvijo neposredno ali posredno vezani na obratovanje podjetja," so takrat opozorili v sindikatu. Vodstvo Občine Krško in gospodarsko ministrstvo so pozvali, naj se aktivno vključijo v reševanje razmer. Predvsem naj v okviru svojih pristojnosti pomagajo pri vzpostavitvi pogojev za ohranitev delovnih mest in nadaljevanje proizvodnje.

Najnovejši podatki z Ajpesa kažejo, da je članici uprave Vesni Kemper pooblastilo za upravljanje te funkcije prenehalo 31. avgusta, članu uprave Ladislavu Kristančiču pa 27. avgusta.

STA; M. K.