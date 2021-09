FOTO: Z avtom v Pendirjevko

17.9.2021 | 07:05

Avto v Pendirjevki (obe fotografiji: PGD Šentjernej)

Včeraj ob 10.43 je v naselju Loka, občina Šentjernej, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in se prevrnil na streho v potok Pendirjevka. Poškodovanega voznika so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so pomagali reševalcem, zavarovali mesto nesreče, vozilo potegnili iz vode nazaj na cestišče ter odklopili akumulator. Do onesnaženja ni prišlo.

Ob 15.01 sta na Smrečnikovi ulici v Novem mestu trčili osebno in kombinirano vozilo. V nesreči poškodovano osebo so na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom rešili ukleščenega voznika, odklopili akumulator in pomagali reševalcem.

Iztekala kislina

Včeraj ob 7.52 je na Biču, občina Trebnje, iz akumulatorja na parkiranem polpriklopniku iztekala kislina. Gasilci PGD Trebnje so postavili lovilnike in pivnike ter očistili mesto iztekanja.

Zagorelo ob gozdu

Ob 19.53 je nad naseljem Bušinja vas, občina Metlika, zagorelo ob gozdu. Gasilci PGD Suhor so pogasili okoli 100 kvadratnih metrov gozdne podrasti in mešanega gozda.

Goreli odpadki in trava

Ob 20.21 so med Krivoglavicami in Geršiči, občina Metlika, v bližini ekološkega otoka, goreli lesni odpadki in suha trava. Gasilci PGD Dobravice in Gradac so pogasili požar na površini okoli 25 kvadratnih metrov.

Ob 19.12 so Na Trati v Kočevju gorele veje in lesni odpadki. Požar na površini okoli 20 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA GORA, TP PLANINA;

- od 8:00 do 12:00 bo motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CIGLANCA GRADAC, izvod Gradac.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 13:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOM ST. OBČANOV TREBNJE;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREG TREBNJE in TP DOL. PONIKVE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBČICE, izvod 4.4;

- od 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMIHEL.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 9:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA LIPA;

- od 11:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SINJI VRH;

- od 11:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SINJI VRH 2, TP SINJI VRH , TP DRAGA PRI SINJEM VRHU, TP KOT OB KOLPI , TP DAMELJ .

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo predvidoma med 8:30 in 12:00 zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP Mirna Roje 2 nizkonapetostno omrežje – Camloh.

M. K.