Lionsi pomagali Lovru do hišnega dvigala

17.9.2021 | 08:45

Družina Stupar je ob pomoči Lionsev in njhovih donatorjev in sponzorjev prišla do hišnega dvigala, ki je močno olajšalo vsakdanje življenje. (Foto: M. Ž.)

Lovro z mamo Fani in očetom Markom

Stopiče - Lions klub Novo mesto je včeraj predal donacijo, ki je največja v zgodovini kluba doslej. Skupaj z donatorji, med njimi je bil glavni sponzor Zavarovalnica Triglav, območna enota Novo mesto, in veliki donator novomeška Krka, so uspeli zbrati dovolj denarja, pridnih rok in prostovoljnega dela, da so uredili vso dokumentacijo, kupili in vgradili hišno dvigalo za družino Stupar iz Stopič in jim tako olajšali vsakdan.

Dvigalo je namenjeno invalidnemu 11-letnemu Lovru, ki ima dokazano četrto stopnjo cerebralne paralize, trpi za kromosomopatijo, pomešana ima sedmi in osemnajsti kromosom, med drugim pa tudi izjemno redko gensko bolezen, geigrov sindrom, za katerim boleha le 100 ljudi na svetu. Lovra zdaj lahko v njegov dom zapeljejo na invalidskem vozičku.

Kot je ob predaji dejal Vladimir Bahč, ki je v Lions klubu Novo mesto vodil projekt postavitev dvigala, njihov klub na področju Dolenjske že več kot 27 let pomaga ljudem, ki so pomoči potrebni. »Na začetku je bil izziv, da postavimo to dvigalo, ko pa smo začeli z aktivnostmi, smo ugotovili, da je potrebno narediti kar nekaj stvari, tako na pridobivanju dokumentacije kot na legalizaciji objekta. Malo se je vse skupaj zavleklo, a danes z veseljem lahko vidimo, da dvigalo stoji, da ga Lovro uporablja.« Celotna vrednost projekta je bila 36.000 evrov.

Starša drobnega dečka, ki vsak dan znova dokazuje, da je pravi borec za življenje, Fani in Marko Stupar se vsem iz srca zahvaljujeta. »To dvigalo nam vsem pomeni ogromno, tako nam kot Lovru, da mu olajšamo njegov vsakdan. Večino dneva je na vozičku in smo ga morali pred vstavitvijo dvigala štirikrat, petkrat na dan nositi po 30 stopnicah,« je poudarila Fani in dodala, da je krasen otrok, le da rabi več pomoči.

Več v prihodnji številki Dolenjskega lista.

M. Ž.

Galerija