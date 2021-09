Teden kultur se vrača - tudi vreme ni ovira

17.9.2021 | 08:30

Za današnji program, tudi za brbončice, bodo poskrbeli v Qlandiji ... (foto: arhiv organizatorja)

Novo mesto - Po letu (koronskega) premora se v središče Novega mesta ta konec tedna vrača tradicionalni festival Teden kultur v organizaciji Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Letos bo »teden« večkulturnosti, koncertov, svetovne kulinarike in pestrega spremljevalnega programa potekal v krajši, dvodnevni izvedbi, in sicer danes in jutri, 17. in 18. septembra, a bo obiskovalcem še vedno ponudil utrip in vzdušje različnih dežel, ne da bi odpotovali iz domačega mesta, sporočajo organizatorji.



Današnje slabo vreme jim seveda dela nekaj skrbi - stojnic na Glavnem trgu ne bo in bodo del programa selili pod streho, v Qlandijo, medtem ko za jutrišnji program ni bojazni, prav tako bo pod streho.

Zaradi dežja današnjega sejma Žur vseh kultur ne bo oziroma se bo, kot omenjeno, del programa, predvsem kulinarični, preselil pod streho novomeške Qlanide. V nakupovalnem središču Supernova Qlandia bodo od 16. ure naprej na pokušino venezuelske, afganistanske, albanske in še kakšne dobrote, poskrbeli pa bodo tudi za del spremljevalnega kulturnega programa: nastopili bodo otroci DRPD-jevih dnevnih centrov, tam bo klapa Castel Nouvo iz Hercegnovega, striparji bodo v živo prikazali svoje veščine in risali po željah obiskovalcev, zaplesala bo Danijela Hočevar iz Venezuele itd.

Sobota bo od 10. do 13. ure v atriju Hiše kulinarike ponujala Živo knjižnico. V njej si bodo lahko obiskovalci namesto knjig za 15-minutni klepet »izposodili« sogovornike z (ne)navadnimi usodami. Med »knjigami« bodo osebe z izkušnjo vojne, prostovoljec, Rominja, muslimanka, venezuelska Slovenka idr. Dopoldan, in sicer ob 11. uri, bo na odru nasproti Hiše kulinarike na ogled še lutkovna predstava O belem mucku, ki je bil čisto črn, pod katero se podpisujeta Lutkovno gledališče FRU-FRU in Društvo Hiša otrok in umetnosti. Igriva in humorna zgodba najmlajše uči sprejemanja raznolikosti in spoštovanja, primerna pa je za otroke od 2. do 6. leta starosti ter vse mlade po srcu.

Argentinsko-kubansko-slovenska zasedba Las Cuerdas bo v sobotnem večeru od 19. ure naprej zaključila festival z energičnim koncertom v ritmih reggae, ska, rock, rap in latino glasbe. 6-članska zasedba deluje že več let in je nastopila na številnih festivalih, odlikuje pa jo močna pihalna sekcija.

V primeru sobotnega dežja bodo Živo knjižnico in lutke preselili v Knjižnico Mirana Jarca, medtem ko bo večerni koncert v KC Janeza Trdine.

Vstop na vse dogodke bo prost, za obiskovalce pa glede na trenutne epidemiološke ukrepe velja PCT pogoj.



»Teden kultur je ilustracija dejstva, da živimo v narodnostno zelo pisanem mestu in da lahko prav ta raznolikost ustvari prijetno večkulturno vzdušje. Zato naš slogan ostaja, da več je kultur, večji je žur,« je povedala koordinatorka projekta Tina Cigler in zaključila: »V tako negotovih časih smo bili lani primorani festival, ki je sicer junija potekal ves teden, odpovedati. Preselili smo se na splet oz. Youtube, kjer je zaživel naš medkulturni kanal Vamo tamo z Miroslavom in Klaro, sicer pa se protagonista predstavila tudi na letošnjem sejmu.«

M. K.