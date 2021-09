Se bodo Šentjernejčani odločali za zemeljski plin?

17.9.2021 | 13:10

V Šentjerneju so postavili novo merno regulacijsko postajo.

Podpis pogodbe v Šentjerneju leta 2018: mag. Janez Grošelj iz Petrola in tedanji šentjernejski župan Radko Luzar.

Samo Hudoklin

Šentjernej - Občina Šentjernej je (skupaj z občino Škocjan) pred tremi leti izbrala skupnega koncesionarja za izvajanje izbirne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, to je podjetje Petrol d.d. Ljubljana. Podpisali so koncesijsko pogodbo za dobo tridesetih let.

Družba se je zavzela, da bo investirala v izgradnjo plinovodnega omrežja in tako poskrbela za dolgoročno in zanesljivo oskrbo Šentjernejčanov z zemeljskim plinom.

Do lani je Petrol zgradil plinovod ob regionalni cesti od Škocjana preko Dobruške vasi vse do Šentjerneja, kjer je postavil tudi novo merno regulacijsko postajo.

Kot je povedal direktor občinske uprave občine Šentjernej Samo Hudoklin, je plinovod tako že od lanskega 1. septembra v Šentjerneju in utekočinjen naftni plin, ki so ga uporabljali prej, so že nadomestili z zemeljskim plinom. Občina in družba Istrabenz sta namreč pred leti zgradili okrog pet kilometrov dolgo omrežje, na katerega so bila priključena nekatera velika podjetja v občini in javne ustanove. A cenejši zemeljski plin je zdaj zanimiv tudi za uporabo v gospodinjstvih.

Vprašalnik še do ponedeljka

Ali je dovoljšen interes za ekonomsko upravičenost naložbe ali ne, bo pokazal vprašalnik, ki so ga prebivalci in podjetja občinskega središča dobili po pošti v teh dneh. Izpolniti ga je čas še do ponedeljka, 20. septembra.

»K izgradnji bomo pristopili, če bo izražen zadosten interes za priključitev in odvzem zemeljskega plina, kar pomeni, več kot 30 odstotkov stanovanjskih objektov od vseh na določenem območju,« pravijo v družbi, ki so sam Šentjernej razdelili na več območij.

Besedilo in foto: L. Markelj