V cepilnih centrih cepijo tudi ta konec tedna; ponekod težko zagotovili kader

17.9.2021 | 14:20

V Cepilnem centru ZD Novo mesto bodo cepili tudi jutri in v nedeljo. Prav tako tudi v SB Novo mesto.

Trebnje/Novo mesto/Metlika/Krmelj - Ministrstvo za zdravje je na včerajšnjem sestanku vodstva zdravstvenih domov in bolnišnic prosilo, da zaradi povečanega zanimanja splošne populacije za cepljenje proti covidu-19 cepilne centre odprejo tudi ta konec tedna, je potrdila direktorica ZD Trebnje Vera Rozman. Zaradi razmeroma malo časa za pripravo in zagotovitev kadra za cepljenje proti covidu-19 je bilo neuradno na sestanku tudi nekaj nasprotovanja.

Prošnja ministra za zdravje Janeza Poklukarja zdravstvenim domovom in bolnišnicam naj bi zato bila, da naj bodo cepilni centri odprti vsaj v soboto, po možnosti pa tudi v nedeljo.

V Trebnjem v soboto ...

Rozmanova je potrdila, da bo cepilni center v Zdravstvenem domu (ZD) Trebnje v soboto, 18. septembra, odprt od 8. do 11. ure. Nekaj težav pri zagotavljanju kadra so sicer imeli, vendar so jih že uspeli rešiti.

... in tudi v Krmelju

Zdravstveni dom Sevnica obvešča, da bo cepljenje proti COVID-19 za nenaročene osebe mogoče tudi v Zdravstveni postaji Krmelj, in sicer to soboto od 8. do 12. ure.

V Novem mestu v soboto in nedeljo (v ZD in bolnišnici) ...

ZD NM bo izvajal cepljenje proti Covid-19 brez naročanja v cepilnem centru ZD NM (na sedežu zavoda: Kandijska cesta 4, Novo mesto) v naslednjih dodatnih terminih:

Sobota, 18.09.2021 08.00 – 13.00 ure

Nedelja, 19.09.2021 8.00 – 13.00 ure

Možna bo izbira cepiva Pfizer, Moderna, Janssen (do porabe zalog).

Podrobnejše informacije vsi zainteresirani najdejo na spletni strani ZD NM.

V soboto in nedeljo 13.00 ure do 20.00 ure pa bodo cepili tudi v Splošni bolnišnici Novo mesto (stara interna stavba).

Iz SB sicer tudi sporočajo, da izvajajo samoplačniška testiranja s testi HAG od ponedeljka do petka od 13.15 ure do 18.00 ure ter ob sobotah od 7.00 do 11.00 ure, prav tako v stari interni stavbi.

... prav tako v Metliki

V soboto in nedeljo bo v cepilni center ZD Metlika odprt med 8. in 20. uro oziroma do porabe zalog. Na razpolago sta cepivi Pfizer in Johnson.

Spoštujte varnostne ukrepe, ob tem pozivajo vsi omenjeni. Sicer pa je za vse ostale kraje in informacije o cepljenju najbolje obiskati spletne strani zdravstvenih ustanov ...

M. K.