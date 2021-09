Brežiški porodnišnici naprava za zdravljenje novorojenčkov z zlatenico

17.9.2021 | 10:45

Uradna predaja naprave BL 70 v SB Brežice je potekala pred bolnišnično stavbo B (od leve proti desni): direktorica SB Brežice Anica Hribar, predstojnica otroškega oddelka Sanja Radić Lugarić, koordinatorka akcije Andreja Verovšek iz društva Slojenčki in Gregor Štampohar, član poslovodstva družbe T-2 za področje prodaje in marketinga (foto: arhiv T-2)

Sanja Radić Lugarić v družbi s koordinatorko akcije Andrejo Verovšek iz društva Slojenčki (foto: arhiv T-2)

Brežice - V Splošni bolnišnici Brežice je včeraj v okviru dobrodelnega projekta T-2 ♥ življenje, ki letos poteka v sodelovanju z društvom Slojenčki, družba T-2 porodnemu oddelku predala najnovejšo napravo za fototerapijo novorojenčkov, ki jih ogroža zlatenica. Z najsodobnejšo napravo BL70, ki je letos prišla na evropski trg, bo zdravstveno osebje poskrbelo za uspešno zdravljenje novorojencev, pri katerih se zlatenica običajno pojavi v prvih dneh življenja, družba T-2 pa bo do konca letošnjega leta s temi napravami oskrbela vseh 14 slovenskih porodnišnic. Junija letos jo je prejela tudi novomeška.



Zlatenica se v neonatalnem obdobju pogosto pojavi pri donošenih in še zlasti pri prezgodaj rojenih novorojencih ter praviloma izzveni v prvih dveh tednih. Najpogostejša oblika zdravljenja je fototerapija oziroma obsevanje novorojenčka z modro svetlobo. V Sloveniji po besedah predsednice društva Slojenčki Nataše Tul Mandić tovrstno zdravljenje potrebuje okoli 3000 otrok, pri katerih se v prvih dneh življenja pojavi srednje težka ali težka oblika zlatenice in pri katerih bi brez zdravljenja lahko bilirubin povzročil trajno okvaro možganov in invalidnost.

''Hvaležni smo in veseli, da bomo tudi v naši porodnišnici s pomočjo akcije Slojenčki dobili novo, bolj izpopolnjeno napravo za zdravljenje zlatenice, ki jo pri nas letno potrebuje okoli 10 do 15 % novorojencev. Pravočasno in učinkovito zdravljenje zlatenice je namreč izjemno pomembno za kasnejši razvoj otroka, z najsodobnejšo napravo BL 70 pa bo odslej še bolj učinkovito in bolj varno za naše novorojenčke. Ker občasno zdravljenje s fototerapijo pogosto potrebuje več otrok hkrati, je za nas pomembno, da smo dobro opremljeni in lahko vsem omogočimo učinkovito zdravljenje,'' je na včerajšnji slovesnosti poudarila predstojnica brežiškega otroškega oddelka Sanja Radić Lugarić, dr. med, specialistka pediatrije.

Dobrodelni projekt T-2 ♥ življenje v družbi T-2 izvajajo že četrto leto zapored, letos pa so združili moči z društvom Slojenčki: ''Lani smo zaključili s predajo reševalnih motorjev trem slovenskim bolnišnicam, letos pa si prizadevamo vso pomoč usmeriti k najbolj ranljivim članom naše družbe – novorojenčkom, ki že v prvih dneh svojega življenja potrebujejo res vrhunsko zdravstveno oskrbo. Skupaj z društvom Slojenčki si zato letos prizadevamo vse slovenske porodnišnice opremiti z najsodobnejšimi aparaturami ter tako izboljšati pogoje za zdravljenje novorojencev. Klicu k dobrodelnosti so se, ko gre za reševanje življenj naših najmlajših, hitro in brez pomisleka odzvala tudi naša partnerska podjetja, projekt pa z velikim srcem podpirajo tudi zaposleni v T-2 in naši uporabniki, na kar smo zelo ponosni,'' je poudaril Gregor Štampohar, član poslovodstva družbe T-2 za področje prodaje in marketinga.

Nova naprava BL70 je prijazna za uporabo in omogoča varno terapijo novorojenčkov z zlatenico s prilagajanjem doze in časa njihovega obsevanja. V kompletu s senzorjem, kamero, zaščitnim pregrinjalom in stojalom jo je brežiška prejela kot šesta porodnišnica v Sloveniji. Nova pridobitev bo razveselila tudi mamice, saj jim bo naprava omogočala prilagajanje časa terapije, ki ga lahko prekinejo za nego in hranjenje otroka, ter nadzor novorojenčka preko kamere med samo terapijo obsevanja, še sporočajo iz Brežic.

M. K.