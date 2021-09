FOTO: Dogajanje skoraj v vsaki ulici

17.9.2021 | 11:40

»Pouk v partizanski gimnaziji« (foto: M. L.)

Plesna delavnica Folklorne skupine Dragatuš (foto: M. L.)

Pripravili so tudi več stojnic. (foto: M. L.)

Črnomelj - V okviru tednov vseživljenjskega učenja, ki z vrsto različnih dogodkov potekajo vse do 10. oktobra, pripravlja Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK) v sodelovanju z veliko soorganizatorji številne dogodke v vseh treh belokranjskih občinah. V sklopu celotnega dogajanja je ZIK pripravil 15. septembra osrednji dogodek z naslovom Domovina je (kul)tura, ki ga je vsebinsko povezal s pomembnim kulturnim dogajanjem na prvem osvobojenem ozemlju v Beli krajini leta 1944 in 1945. Središče dogajanja tega popoldneva so postavili na ploščad Kulturnega doma Črnomelj in v park pri domu.

Pri Kulturnem domu so imeli tudi tržnice z izdelki domače in umetnostne obrti ter nekaterimi lokalnimi pridelki.

Zbrane je pozdravila direktorica ZIK-a Nada Žagar, o vsebini in poteku dogajanja sta govorila tudi vodja programa Kulturnega doma Nastasja Schweiger in organizator izobraževanja odraslih pri ZIK Tomaž Čurk. Rok Babič je recitiral, Nina Šalamon je pela.

Ob tem je potekal kulturni program še na več t. i. kulturnih postojankah v Črnomlju. Tako so po mestu izvedli delavnice: plesne v izvedbi FS Dragatuš, recitatorske v izvedbi Gledališke skupine ZIK, pevske v izvedbi Vokalne skupine Duma, godbene v izvedbi Godbe Črnomelj, likovne v izvedbi Roberta Lozarja, izobraževalne v izvedbi Turističnega društva Črnomelj in fotografske v izvedbi Janija Pavlina. Pripravili so tudi pouk v partizanski gimnaziji.

Na prireditvi je sodelovalo tudi konjerejsko društvo Semič in tako so se obiskovalci lahko popeljali s kočijo.

V sklopu se bo zvrstilo še veliko različnih dogodkov v različnih krajih Bele krajine vse do 10. oktobra, kot rečeno.

M. L.

Galerija