V Novem mestu na Košenicah novo središče kulture in športa Klub FNM

17.9.2021 | 18:15

Marjan Pirnar (STA)

Novo mesto - V Športnem centru Košenice na obrobju Novega mesta bosta v leta 2005 zgrajeni stavbi danes zaživela plezalni center Frikšn in prireditveni Klub FNM. Naložba ljubljanskega podjetja Genese je namenjena urbani kulturni produkciji in rekreativni športni dejavnosti.

V večnamenski dvorani z gostinskim lokalom bodo tako med drugim poskrbeli za prireditveno oz. koncertno, gledališko, filmsko, plesno in drugo kulturno dejavnost, je povedal vodja programov Marjan Pirnar.

Center kulture in športa Klub FNM so opremili s plezalnimi stenami na skupni površini 670 kvadratnih metrov. Gre za več sektorjev, ki so po potrebi tudi ločeni. Balvanska stena je opremljena z več kot 150 balvani vseh težavnostnih stopenj.

Center bo med drugim omogočal tudi vadbo hokeja na rolerjih in odbojnega nogometa.

Glede glasbene dejavnosti je vodja programov navedel dolgoročno zasnovan program V petek zvečer. Organizator prireditev bo produkcijska hiša Genese - FNM oz. nekdanji Festival Novo mesto.

O današnjem odprtju bomo v sliki in besedi podrobneje poročali jutri ...

M. K.