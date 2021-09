FOTO: Pijan zapeljal v potok; zasegli ukraden Range Rover

17.9.2021 | 13:50

Z več kot promilom alkohola v krvi je 28-letnik z avtom pristal v Pendirjevki. (foto: PGD Šentjernej)

Tole pa je ukradeni (in zaseženi) Range Rover na meji. (foto: PMP Obrežje)

Včeraj okoli 10.30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v naselju Loka na območju PP Šentjernej. Policisti PP Šentjernej so ugotovili, da je 28-letni voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilne strani in smeri vožnje izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, kjer je trčil v ograjo in se z vozilom prevrnil v potok. Povzročitelj, ki se je v nesreči lažje poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,60 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Poškodovan povzročitelj nesreče

Okoli 15. ure se je zgodila prometna nesreča na Smrečnikovi ulici v Novem mestu. Povzročil jo je 39-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v tovorno vozilo, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 31-letni voznik. Lažje poškodovanega povzročitelja so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Našli ukraden avtomobil

10. 9. v jutranjih urah je občan brežiške policiste obvestil, da mu je z dvorišča stanovanjske hiše ponoči nekdo ukradel osebni avtomobil Renault clio, ki je bil odklenjen, v njem pa ključi vozila. Policisti so takoj začeli preiskavo in aktivnosti za izsleditev vozila. Ugotovili so, da je kaznivega dejanja tatvine osumljen 40-letni moški z območja Mihalovca. Ukraden avtomobil so mu zasegli in ga vrnili oškodovancu. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Izsledili tatu

Policisti PP Krško so bili včeraj nekaj po 12. uri obveščeni, da naj bi neznanec z oškodovančevo bančno kartico poskušal dvigniti denar na bankomatu. Med preiskavo so ugotovili, da je 21-letni osumljenec v dopoldanskih urah izkoristil odsotnost stanovalcev, ki sta bila na vrtu, skozi odklenjena vrata vstopil v hišo in ukradel torbico z dokumenti, bančnimi karticami, gotovino in fotoaparat. Storilec je kasneje z bančno kartico opravil več nakupov. Policisti so mu ukradene predmete zasegli in ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo.

Vlom

V okolici Uršnih sel je med 13. 9. in 16. 9. nekdo skozi vrata vlomil v počitniško hišo in odnesel dva zvočnika. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1000 evrov škode.

Vklenili so ga; policist poškodovan

Policiste PP Brežice so nekaj po 19. uri poklicali na pomoč iz zdravstvene ustanove v Brežicah, kjer naj bi moški kršil javni red in mir, poškodoval zapornico in vpil nad osebjem ter jih žalil. Kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Med interveniranjem se je poškodoval policist. Zoper kršitelja bodo uvedli postopek o prekršku.

Zasegli ukraden avtomobil

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila Range Rover evoque francoskih registrskih oznak. Policisti so med preverjanjem v šengenskem informacijskem sistemu ugotovili, da je za avtomobil razpisano iskanje, ukraden pa je bil v Italiji. Državljanu Turčije so mu ga zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

M. K.