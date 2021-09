Pol stoletja bratstva dveh Novih

17.9.2021 | 16:40

Ob tej priložnosti sta župana Novega mesta in Hercegnovega podpisala sporazum o sodelovanju na področju turizma

Novo mesto - Pred pol stoletja sta Franci Kuhar in Petar Stijepčić, župana oziroma predsednika skupščin občin Novega mesta in Hercegnovega oziroma črnogorsko Herceg Novog, ob prazniku novomeške občine in le dan po prazniku občine Hercegnovi podpisala listino o pobratenju. Povezava med prijateljskima oziroma danes partnerskima mestoma še traja, častitljiv jubilej pa so predstavniki obeh občin na čelu z aktualnima županoma, novomeškim Gregorjem Macedonijem in hercegnovskim Stevanom Katićem, obeležili sinoči v prireditvenem atriju novomeške knjižnice Mirana Jarca.

Sodelovanje med mestoma je v vsem tem času potekalo na številnih področjih, od kulturnega, športnega in gospodarskega, pa do humanitarnega, ki je bilo še posebej intenzivno v času po rušilnem potresu leta 1979, med katerim je v Črni gori umrl 101 človek, precej pa je bilo smrtnih žrtev tudi v sosednji Albaniji. Tedanji IMV je tedaj na potresno območje poslal Adrijine prikolice, novomeški gradbeni velikan Pionir pa je veliko prispeval pri obnovi porušenega mesta. Novomeško Društvo za razvijanje prostovoljnega dela že dolga leta tesno sodeluje z Diječjim domom Mladost Bijela, črnogorsko sirotišnico, in med drugim njihovim otrokom omogoča počitnice v Sloveniji.

V svojem govoru se je novomeški župan za vse, kar je storila na področju sodelovanja z občino Hercegnovi tako po službeni kot tudi po prostovoljski plati, posebej zahvalil Branki Bukovec, ki je zaslužna tudi za ponovno vzpostavitev stikov med mestoma oziroma občinama po nekajletnem zastoju v devetdesetih letih. Športniki obeh mest redno drugi druge vabijo na mednarodne športne prireditve, del bogatega kulturnega sodelovanja pa je bilo tudi gostovanje arheološke razstave Dolenjskega muzeja Odsev prazgodovine v bronu - Situlska umetnost Novega mesta v Galeriji Josipa Bepa Benkovića v Hercegnovem, prav tako pogosto in tesno na prireditvah v obeh mestih sodelujejo mestni godbi in mažoretke, pa pevski zbori in klape.

Piko na i je vsemu temu sodelovanju v svojem govoru postavil hercegnovski župan Stevan Katić z mislijo: »Druži se s tistimi, ki te delajo boljšega, je pregovor, na katerega se spomnim, ko pomislim na sodelovanje naših mest.«

Ob tej priložnosti sta župana Novega mesta in Hercegnovega podpisala sporazum o sodelovanju na področju turizma in v Parku Rastoče knjige odkrila spominsko obeležje, posvečeno mestu Hercegnovi. V kulturnem programu so sodelovali mešani pevski zbor Pomlad, moška vokalna skupina Deci in klapa Castel Nouvo.

I. Vidmar

