51. Krkine nagrade srednješolcem

17.9.2021 | 19:00

Gimnazija Novo mesto

Biotehniški center Naklo

Gimnazija Poljane

II. gimnazija MB

Škofijska klasična gimnazija

Novo mesto - Danes so v Krki razglasili prejemnike Krkinih nagrad za srednješolske raziskovalne naloge. Na letošnji razpis se je odzvalo 86 mladih raziskovalcev iz 17 gimnazij oz. srednjih šol, ki so ob pomoči mentorjev in somentorjev pripravili 52 raziskovalnih nalog, sporočajo iz Krke. Med njimi je znanstveni odbor Sveta Sklada Krkinih nagrad avtorjem 24 raziskovalnih nalog podelil Krkino nagrado, 28 pa jih je prejelo Krkino priznanje. Posebno zahvalo za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov je tokrat prejela profesorica z II. Gimnazije Maribor. Seznam vseh je v priponki spodaj pod tekstom.

Sklad Krkinih nagrad že od leta 1971 prispeva k popularizaciji raziskovalnega dela med študenti, dijaki in mentorji v izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah. Doslej so Krkine nagrade povezale že 2911 posameznikov – prejemnikov Krkine nagrade.

Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič je v svojem nagovoru izpostavil: »V Krki sta nam znanost in raziskovanje vedno predstavljala prvo merilo dobrega poslovanja. Zavedamo se, da je razvoj ključni dejavnik konkurenčnosti in dolgoročne uspešnosti. Zato od nekdaj izhajamo iz prepričanja, da je investiranje v znanje donosna naložba.« Pri tem je poudaril, da so prav mladi raziskovalke in raziskovalci tisti, ki bodo v prihodnosti vir znanja in družbenega napredka.

Posebej zadnje desetletje vse večji pomen pridobiva spodbujanje srednješolskega raziskovalnega dela, so v Krki zapisali v današnjem sporočilu za javnost. Odziv dijakov je vsako leto boljši. Z raziskovalnim delom dijaki nadgrajujejo in dopolnjujejo v šoli pridobljeno znanje. Njihove naloge in rezultati, ki so jih dosegli, pa kažejo, da so pridobili pomembne izkušnje, ki jim bodo koristile pri njihovem nadaljnjem raziskovanju, šolanju in nenazadnje tudi pri odločitvi za poklicno pot. Predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad dr. Aleš Rotar, član uprave in direktor Razvoja in proizvodnje zdravil v Krki, je ob razglasitvi poudaril: »Nagrajena dela še posebej odlikuje osredotočenost na rezultat. Temu smo in bomo v Skladu Krkinih nagrad namenjali posebno pozornost.«

Nagrajenci z 11 slovenskih srednjih šol so sodelovali na simpoziju, ki je tudi letos potekal na daljavo – prek spleta. Svoje raziskovalne naloge so predstavili pred kamero v njihovih matičnih šolah. Njihove predstavitve si lahko ogledate tu.

M. K.