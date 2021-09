V Ribnici slovesno odprli novo brv čez reko Bistrico

Foto: Občina Ribnica

Ribnica - V središču Ribnice so ta teden slovesno odprli novo brv čez reko Bistrico. Stara je bila namreč tako dotrajana, da so jo morali porušiti in postaviti novo. Brv bo namenjena pešcem in kolesarjem, prilagojena je tudi za gibalno ovirane osebe, so sporočili iz Občine Ribnica.

Nova brv na Gallusovem nabrežju, ki povezuje mestno jedro z Grajsko potjo, ima za razliko od stare betonske jekleno konstrukcijo, na katero so pritrjene lesene pohodne deske.

Dolga je 18,5 metra in široka 2,2 metra ter v večernem času primerno osvetljena, ob posebnih priložnostih in obeleževanju mednarodnih dni pa bo zasijala v različnih odtenkih barv svetlobe.

Novo pridobitev je slovesno odprl ribniški župan Samo Pogorelc, v družbi državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Aleša Miheliča in direktorja podjetja Hipox, ki je brv tudi postavilo, Mihe Šušteršiča.

Naložba bo Občino Ribnica stala okoli 90.000, od tega bodo nekaj manj kot 69.000 evrov pridobili iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru lokalne akcijske skupine Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

M. K.

