FOTO: Popoldne trikrat počilo

18.9.2021 | 08:35

Sevniški gasilci so pomagali pri odpravljanju posledic pri Gabrju. (foto: PGD Sevnica)

Včeraj ob 17.33 je v naselju Stara vas-Bizeljsko, občina Brežice, voznik s kombiniranem vozilom zapeljal s cestišča in se prevrnil. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator na vozilu. Reševalci NMP Brežice so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in nato prepeljali v SB Brežice.

Ob 17.42 je na cesti Mokronog-Boštanj pri naselju Gabrje, občina Sevnica, voznik z osebnim vozilom zapeljal v odbojno ograjo. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu, očistili po vozišču razlite motorne tekočine ter nudili pomoč policiji in vlečni službi. Poškodovanega voznika so svojci prepeljali v SB Novo mesto.

Ob 14.20 sta v naselju Gorenje Skopice, občina Brežice, trčila osebno in tovorno vozilo. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih, nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovane osebe, posuli razlite motorne tekočine in preprečili iztek v meteorni jašek, nudili pomoč policiji in vlečni službi ter s tehničnim posegom odstranili tovorno vozilo s cestišča. Reševalci NMP Brežice so poškodovano osebo oskrbeli na kraju ter prepeljali v SB Brežice.

Olje na cesti ...

Minulo noč ob 0.11 je na cesti na relaciji Novo mesto - Metlika pri Jugorju pri Metliki iz poškodovanega vozila po cesti in parkirišču iztekalo motorno olje. Gasilci PGD Črnomelj so oljne madeže v dolžini okoli 500 metrov posuli z vpojnim sredstvom ter oprali in očistili cestišče.

... in voda v garaži

Ob 3.40 pa je v Šentjerneju na Prvomajski cesti v garaži poslovnega objekta zaradi poškodovanega ventila iztekala voda. Gasilci PGD Šentjernej so izčrpali vodo iz zalitega glavnega jaška, zaprli ventil ter sanirali poškodbo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo danes, 18. 9. 2021 od 7.00 do 10.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HUDEJE KOLMAN, TP GLOBOKO in TP TEHTNICA GLOBOKO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.