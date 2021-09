FOTO: Poraz Krke po solidni igri v superpokalu; Dončić ni gledal posebno dobre košarke

Ljubljana - Košarkarji Cedevita Olimpije so zmagovalci letošnjega superpokala, v katerem so z 78:71 (22:16, 34:36, 58:52) sinoči v ljubljanskem Tivoliju premagali Krko.

* Dvorana Tivoli, gledalcev 500, sodniki: Pukl, Majkič, Grbić.

* Cedevita Olimpija: Pullen 15 (2:2), Ejim 12 (4:5), Keene 2, Murić 6 (3:4), Auguste 23 (5:11), Hodžić 2, Dimec 2, Rupnik 4 (4:4).

* Krka: Arapović 7 (2:2), Gibbs 5, Stergar 8 (3:4), Stipčević 21 (1:2), Stavrov 8 (1:2), Kosi 9 (1:2), Lapornik 11 (3:7), Macura 2.

* Prosti meti: Cedevita Olimpija 22:30, Krka 11:21.

* Met za tri točke: Cedevita Olimpija 6:24 (Pullen 3, Blažič 2, Murić), Krka 12:28 (Stipčević 6, Lapornik 2, Arapović, Stergar, Gibbs, Stavrov).

* Osebne napake: Cedevita Olimpija 22, Krka 30

* Pet osebnih napak: French (55.), Stavrov (58.).

Ljubljanski košarkarji so v slovenski klasiki, ki si jo je ogledal tudi zvezdnik Luka Dončić, premagali Krko in osvojili svoj jubilejni deseti superpokal. Kot sta napovedala oba trenerja, gledalci niso videli posebno kakovostne košarke, ekipi sta še daleč od želene forme. Veliko je bilo napak, zgrešenih metov, so pa košarkarji z borbenostjo vendarle pokazali, da si lovoriko želijo.

Dvoboj je bil sicer izenačen od začetka do konca, ljubljanska ekipa je tekmece strla v zadnjih dveh minutah, skozi vso tekmo jo je reševal skok v napadu.

Tekmo je bolje začela Olimpija, predvsem po zaslugi razpoloženega Zacha Augusta, ki je z atraktivnim zabijanjem poskrbel za vodstvo 17:10. Šest točk prednosti so imeli državni prvaki, ki so napake in zgrešene mete kompenzirali s skokom. A samo skok je bil premalo, da bi Olimpija tudi na odmor odšla s prednostjo. Borbeni Dolenjci, ki jih je nasploh prvič v vodstvo pri izidu 31:32 popeljal Jan Kosi, so ji ves čas sledili, Leon Stergar pa je 27 sekund pred koncem poskrbel za izid polčasa 34:36.

Prvaki so tudi v tretji četrtini prišli do vodstva šestih točk, toda še naprej sta se ekipi menjavali v dobrih in slabih trenutkih. V zadnji četrtini je tudi Krka imela štiri točke prednosti, z meti za tri točke je pri njej blestel Rok Stipčević.

Odločila pa je končnica, še minuto in 52 sekund pred koncem so Novomeščani zaostajali vsega dve točki, nato pa sta Jacob Everse Pullen in Jaka Blažič dosegla nekaj košev, ki so prinesli zmago.

Jurica Golemac, trener KK Cedevita Olimpija, je po tekmi dejal: "Zavedali smo se, da tekma ne bo lahka. Krka je v tekmo vstopila sproščeno, nam pa kot favoritom ni steklo v napadu. Naša igra v obrambi v prvem polčasu ni bila slaba. Novomeščani so nekatere točke dosegli tudi po spletu sreče. Kasneje smo našli peterko, ki je dobro delovala tako v napadu, kot v obrambi. Zagotovo je ta zmaga dobra popotnica za naprej. Naslednjo soboto nas obračun s Krko zopet čaka v ligi Aba. Imamo čas, da na treningih popravimo še nekatere stvari, in da na parket stopimo boljši."

Trener Krke Dalibor Damjanović je pričakoval drugačen razplet: "Če izgubiš tekmo, ne moreš biti zadovoljen. Izgubili smo zaradi majhnih stvari, ki so postale skozi tekmo velike. Opozarjal sem igralce na Olimpijin skok v napadu in ne rabiš biti v formi, da zapiraš igralce nasprotne ekipe. V določenih momentih nam je tudi zmanjkalo zbranosti v obrambi in njihovi strelci so ostali sami na metu. Prav tako so se pojavile napake v napadu, ko se nismo držali sistema in odigrali po svoje."

"To je šele začetek sezone in tekma je bila dober test za nas. Odigrali smo šest pripravljalnih tekem, ampak pripravljalne tekme so eno, uradne pa drugo. Videl sem, da igralci, ki sem jih izbral, lahko igrajo. Mladi igralci, kot sta Macura in Stavrov, še nimajo konstantnosti v igri, ampak sem pozitiven. Čaka nas še veliko dela, moramo biti potrpežljivi in ne pričakovati uspeha čez noč. Moje ideje so eno, ampak košarka ni video igrica, kjer točno veš, kaj se bo dogajalo vnaprej," je še razmišljal Damjanović.

Rok Stipčević, košarkar KK Krka: ''Olimpija si zasluži čestitke za zmago, mi pa smo pokazali, da bom z nami negotovo in napeto na vsaki tekmi. Za slovensko košarko je zelo dobra stvar, da se igra taka tekma, ki je bila napeta do samega konca. Na koncu je bil ključen skok v napadu Olimpije in zasluženo so zmagali. Sedaj imamo sedem dni za pripravo na tekmo z istim nasprotnikom v ABA ligi. Moramo biti potrpežljivi, imamo veliko novih, mladih igralcev in mislim, da bomo skozi sezono samo rasli.''

Zmagovalci košarkarskega superpokala (seznam)

leto kraj zmagovalec (izid finala)

2021 Ljubljana: Cedevita Olimpija (Cedevita Olimpija - Krka 78:71)

2020 Kranj: Cedevita Olimpija (Cedevita Olimpija - Krka 78:67)

2019 Podčetrtek: Koper Primorska (Koper Primorska - Hopsi Polzela 106:74)

2018 Ljubljana: Sixt Primorska (Sixt Primorska - Petrol Olimpija 83:71)

2017 Ljubljana: Union Olimpija (Union Olimpija - Krka 94:76)

2016 Podčetrtek: Krka (Helios Suns - Krka 78:81)

2015 Škofja Loka: Tajfun (Tajfun - Krka 72:60)

2014 Šenčur: Krka (Krka - Union Olimpija 68:65)

2013 Portorož: Union Olimpija (Krka - Union Olimpija 60:63)

2012 Grosuplje: Krka (Krka - Union Olimpija 84:81)

2011 Rogaška Slatina: Krka (Krka - Union Olimpija 80:72)

2010 Maribor: Krka (Krka - Union Olimpija 72:61)

2009 Ljubljana: Union Olimpija (Union Olimpija - Elektra Esotech 95:62)

2008 Postojna: Union Olimpija (Union Olimpija - Helios Domžale 67:56)

2007 Polzela: Union Olimpija (Union Olimpija - Helios Domžale 90:71)

2005 Škofja Loka: Union Olimpija (Union Olimpija - Pivovarna Laško 88:79)

2004 Maribor: Union Olimpija (Union Olimpija - Pivovarna Laško 67:61)

2003 Postojna: Union Olimpija (Krka - Union Olimpija 63:81)

- naslovi po klubih:

10-krat Union Olimpija (2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2013, 2017, 2020, 2021)

5-krat Krka (2010, 2011, 2012, 2014, 2016)

2-krat Koper Primorska (2018, 2019)

1-krat Tajfun (2015)

