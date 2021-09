Dramatična petkova dvoboja za uvod v nov rokometni vikend

18.9.2021 | 09:30

Ribničani so včeraj gostovali v Kopru in zmagali. (foto: RD Ribnica)

Drugi krog Lige NLB je pripadel gostom iz Ribnice, ki so bili boljši od domače zasedbe Kopra s 30:25. Z zadetkom razlike so bili na gostovanju uspešni tudi člani Slovenj Gradca, ki se tako z gostovanja v Ivančni Gorici vračajo s polnim izkupičkom (23:22).

Kot otvoritev v nov rokometni vikend sta bili včeraj odigrani dve tekmi drugega kroga Lige NLB. Najprej so gostje iz Ribnice poskrbeli za velik preobrat v drugem polčasu tekme in dosegli novi točki proti gostiteljem v Kopru. Drugi dvoboj večera ni bil nič manj zanimiv in atraktiven, saj so rokometaši iz Slovenj Gradca na gostovanju pri SVIŠ Ivančni Gorici poskrbeli za dramatičen zaključek tekme in slavili z golom razlike. Čez vikend bo na sporedu še preostalih pet dvobojev Lige NLB. Najprej se bodo pomerili rokometaši Urbanscapa Loke in Gorenja Velenja, nato pa bodo sledili še obračuni med Dobovo in Trimom Trebnjim, Herzem Šmartnim in Celjem Pivovarno Laško ter Jeruzalemom Ormožem in LL Grosistom Slovanom. Drugi krog se bo zaključil z nedeljskim dvobojem med mariborskim Branikom in Ljubljano.

LIGA NLB, 2. KROG:

petek, 17. septembra:

RD KOPER : RD RIKO RIBNICA 25:30 (16:13)

Makuc 7 (1), Žagar in Pavlović po 4; Pucelj 7 (3), Buneta 6 (1).

STATISTIKA

Igralec tekme: Sandro Meštrić (RD Riko Ribnica)

V Kopru sta se srečali ekipi, ki sta različno začeli novo prvenstvo. Ribničani so v prvem krogu zabeležili najvišjo zmago med vsemi, Koprčani pa so izgubili na Kodeljevem.

V Ljubljani so Koprčani dobili prvi polčas, podobno je bilo tudi tokrat. Po začetki prednosti, v prvem polčasu so vodili že za pet golov, niso znali zadržati razlike. Na začetku drugega dela, ko so gosti zaigrali boljše v obrambi, so začeli delati napake, zgrešili nekaj stoodstotnih priložnosti, kar so Ribničani znali kaznovati.

Prvi polčas so gostitelji dobili s 16:13, predvsem so se od tekmecev boljše znašli, ko so imeli številčno premoč. Malo pred zvokom sirene so celo vodili s 16:11, ko je protinapad zaključil Bor Breznikar.

Prav mladi desnokrilni igralec pa je eden izmed krivcev, da se je na začetku drugega dela tehtnica začela nagibati na stran gostujočih rokometašev. Zgrešil je odprta dva strela in Riko Ribnica je kar naenkrat vodila za tri gole, največ zaslug za to je imel vratar Ribničanov, Sandro Meštrić, ki je na koncu je zbral 14 obramb.

Ko so Primorci prek Žige Smolnika zapravili še sedemmetrovko in ko je na drugi strani Marin Buneta zadel za 25:21, je bilo jasno, da se bi moral zgoditi čudež, da bi točki ostali v Kopru. Ob zadnjem zvoku sirene na Bonifiki je semafor svetil rezultat 30:25 v korist rokometašev iz dežele suhe robe

V naslednjem krogu bo zasedba Rika Ribnice gostila Jeruzalem Ormož, rokometaši Kopra pa bodo gostovali pri Celju Pivovarni Laško.

IZJAVI PO TEKMI:

Uroš Rapotec, trener Kopra:

"Vedeli smo kakšna tekma nas čaka. Mislim, da smo v prvem polčasu v obrambi in napadu odigrali zelo dobro. V drugem polčasu se je to obrnilo. Gostje so zamenjali obrambo. Njihov vratar je začel braniti in mi nismo zmogli doseči gola. Menim, da je Riko Ribnica zasluženo zmagala."

Robert Beguš, trener Rika Ribnica:

"Glede na to, da smo v prvem polčasu še močno zaostajali in potem zmagali za pet zadetkov, mislim, da je zmaga več kot zaslužena. V drugem polčasu smo strnili vrste v obrambi in igrali zrelo v napadu. Menim, da smo si zaslužili dve točki."

RK SVIŠ IVANČNA GORICA : RK SLOVENJ GRADEC 2011 22:23 (12:11)

Knez 5, Marojevič 3; Štumpfl 7 (5), Cvetko 5.

STATISTIKA

Igralec tekme: Gašper Dobaj (RK Slovenj Gradec 2011)

Tako zasedba iz Slovenj Gradca kot ekipa iz Ivančne Gorice sta ligaško sezono odprli s porazoma.

Rokometaši iz Dobove so v uvodnem krogu Lige NLB v gosteh premagali Slovenj Gradec 2011 z 31:30, rokometaši Ljubljane pa so premagali Ivančno Gorico s 34:28.

Dolenjci so bili v drugem krogu na svojem terenu z glasno podporo domačih navijačev zahteven tekmec. Ekipi sta bili večji del prvega polčasa izenačeni. Ob polčasu pa sta se razšli z minimalno prednostjo domače zasedbe, ki je prvi del obračuna dobila z 12:11.

V drugem delu so se gostje zbrali ter začasno prevzeli pobudo. A gostitelji so ves čas držali stik ter koroškim tekmecem niso dovolili, da bi se preveč oddaljili. Zadnje minute so pripadle Slovenjgradčanom, ki so zdržali pritisk za zmago za gol razlike.

Pri gostujoči zasedbi je bil najbolj učinkovit Uroš Štumpfl s sedmimi goli in kar petimi uspešno izvedenimi sedemmetrovkami. Najboljši strelec iz domače zasedbe pa je bil Timotej Knez, ki je zbral pet zadetkov.

Zasedba iz Ivančne gorice bo naslednjo tekmo odigrala 24. septembra v gosteh v Trebnjem, medtem ko bo Slovenj Gradec 25. septembra igral doma proti Mariboru Braniku.

IZJAVI PO TEKMI:

Jernej Mlakar, rokometaš SVIŠ Ivančne Gorice:

"Zahteva tekma, ki smo jo začeli zelo dobro in na tej ravni zdržali vseh 60 minut. Škoda je bilo slabšega začetka drugega polčasa, ko se nismo uspeli obraniti. Posledično smo zaostajali za tri gole in potem spet lovili rezultat. Na koncu smo se približali, a nam je zmanjkalo malo športne sreče za popolni preobrat. Rad bi se zahvalil navijačem za bučno podporo."

Gašper Dobaj, rokometaš Slovenj Gradca 2011:

"Zahtevna in zanimiva tekma. Čestitam ekipi SVIŠ Ivančne Gorice za zelo dober odpor. Zmaga nam pomeni veliko. Prebili smo led, dobili prvi točki in želimo si nadaljevati v takšnem ritmu. Dejstvo je, da nas čaka še veliko dela, da popravimo igro v obrambi in napadu. Dve točki sta dve točki, tekmecem pa želim srečno nadaljevanje prvenstva."

Še sledi:

sobota, 18. septembra, ob 18.00

RD URBANSCAPE LOKA : RK GORENJE VELENJE (prenos na Facebook strani Lige NLB)

ob 19.00

RK DOBOVA RK : TRIMO TREBNJE (prenos na Facebook strani Lige NLB)

RD HERZ ŠMARTNO : RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO (prenos na Facebook strani Lige NLB)

RK JERUZALEM ORMOŽ : RD LL GROSIST SLOVAN (prenos na Facebook strani Lige NLB)

nedelja, 19. septembra, ob 17.00:

RK MARIBOR BRANIK : MRK LJUBLJANA (prenos na Facebook strani Lige NLB)

STA; M. K.