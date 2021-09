FOTO: Na Košenicah se pleza, špila in igra

18.9.2021 | 13:30

Balvanski plezalni center Frikšn

Novo mesto - Sinoči je so na Košenicah v sklopu centra kulture in športa Klub FNM odprli prvi plezalni center na Dolenjskem, odprtje pa začinili z rednim petkovim koncertom, za katerega so bili tokrat na vrsti izvrstni Prismojeni profesorji bluesa.

Balvanski plezalni center Frikšn je na Košenicah postavilo mariborsko podjetje Klajmber, ki je podoben center v Mariboru postavilo pred štirimi leti, lastnika podjetja Marko Potisk in Jakob Bizjak pa sta idejo, da bi nekaj takega postavila tudi na Dolenjskem, ki je bila, kar se tovrstne infrastrukture tiče, še bela lisa, razvijala že eno leto. Letos spomladi pa sta izvedela za športni center na Košenicah in se povezala z Marjanom Pirnarjem. Tega predvsem glasbeniki in glasbeni navdušenci poznajo po njegovem podjetju Festival Novo mesto oziroma FNM, ki je svojo pot na področju ozvočevanja in organizacije prireditev resneje začela pred četrt stoletja z Rock Otočcem, ozvočevala pa tudi take zvezde, kot so Paul McCartney, Metallica, Guns N'Roses in Elton John. Pirnarja je ideja navdušila in v začetku maja je bila pogodba o sodelovanju podpisana.

Marko Potisk

Kot je ob odprtju novomeškega balvanskega plezalnega centra Frikšn povedal Marko Potisk, sta s partnerjem v balvane na Košenicah vložila 200.000 evrov. Zdaj je tako za plezanje namenjenih 600 m2 površin in 130 balvanov, s čimer je balvanski plezalni center na Košenicah tretji največji v Sloveniji. V njem bo delovala šola plezanja za starostne skupine od 3. do 18. leta, organizirana pa bo tudi vadba za odrasle, začetni plezalni tečaji za plezanje v skalah ter izposoja plezalne opreme, v centru pa bo možna tudi organizacija rojstnodnevnih prireditev.

»Naš cilj je razviti plezalno sceno na Dolenjskem, načrtujemo tudi oblikovanje tekmovalne skupine, ki se udeleževala tudi tekmovanj na različnih ravneh. Vsi vaditelji in trenerji imajo ustrezne licence in so iz Novega mesta in okolice. Plezanje je tako kot hoja in tek naravno gibanje, športno plezanje pa je varen in zdrav šport, saj krepi celotno telo,« poudarja Marko Potisk.

Prismojeni profesorji bluesa

Drugi del športnega centra na Košenicah bo še naprej namenjen različnim športnim zvrstem, od malega nogometa na odboj in hokeja na rolerjih do badmintona, ob petkih pa koncertom v sklopu festivala V petek zvečer, ki so ga to sezono pred dvema tednoma začeli MRFY, sinočnjemu koncertu Prismojenih profesorjev bluesa pa bodo, v kolikor bodo epidemiološki odloki to omogočali, sledili Jure Lesar & band, Spil liga z nastopi štirih mladih skupin, tudi domačim Plateaujem, P'Jays, Fed Horses, Okustični in Batista Cadillac.

Marjan Pirnar je bil ob množični udeležbi navdušencev nad športnim plezanjem na odprtju balvanskega plezalnega centra Fikšn navdušen, na vprašanje, kaj si obeta od vsega tega, pa je povedal, da ne pričakuje kakšnega posebnega dobička. »Mislim, da je to nekaj dobrega za mesto in neke vrste darilo Novomeščanom,« pravi in ob tem ne skriva, da je niz koncertov V petek zvečer tudi nekaj, kar organizira tudi za svojo dušo.

I. Vidmar

Galerija